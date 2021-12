Quando criança, o "castigo" de Luya Lya Luft era na biblioteca

Punir uma criança por uma traquinagem já foi regra, embora hoje, seja, felizmente, quase um consenso que há outras formas muito mais eficazes de educação. Mas, no caso de da gaúcha Lya Luft, o "castigo" teve um resultado positivo. Numa de suas crônicas, O Relógio Silenciado, ela revelou que quando passava dos limites, a mãe a mandava para a biblioteca da casa. Resultado: aos 11 anos, Lya já se tornara uma devoradora de livros.

A escritora que morreu ontem aos 83 anos acabou se tornando uma das mais populares do país, autora de livros como Perdas e Ganhos (2003), Para Não Dizer Adeus (2005) e As Coisas Humanas (2020).

A gaúcha, nascida em Santa Cruz do Sul, havia descoberto há sete meses um melanoma (câncer de pele), que, àquela altura, havia comprometido diversos órgãos. A escritora chegou a ser internada e recebeu alta no último dia 21. A família dela revelou que desejava uma despedida reservada.

Além de escrever livros que vendiam muito bem, Lya foi colunista de Veja e, nos últimos anos, colaborava com o jornal gaúcho Zero Hora. Era viúva de Celso Luft (1921-1995), linguista também gaúcho. Há 18 anos, Lya era casada com o também escritor Vicente de Britto Pereira. Em 2017, um filho da escritora, André, de 51 anos, morreu enquanto surfava, depois de uma parada cardiorrespiratória. Ela deixa os filhos Susana e Eduardo.

Lya se formou em Letras e se tornou tradutora de inglês e alemão ainda jovem. Virginia Woolf, Rainer Maria Rilke, Doris Lessing e Thomas Mann são alguns dos escritores que ela traduziu. Entre suas traduções mais recentes dela, estão Sobre a Natureza Humana, do filósofo inglês Roger Scruton, e Maria Stuart: Biografia, de Stefan Zweig, ambos publicados pela Record.

Lya deu aulas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), mesma instituição onde havia realizado o doutorado em literatura brasileira. Antes, havia concluído o mestrado em linguística pela Faculdade Porto-Alegrense (FAPA).

Estreia

A estreia dela como autora foi em 1964, quando lançou Canções de Limiar, uma coletânea de poemas. O primeiro livro de prosas só viria em 1978: Matéria do Cotidiano, lançado pela Nova Fronteira, era uma reunião de contos. O primeiro romance, gênero que a consagraria, foi lançado em 1980: As Parceiras, seu primeiro sucesso de vendas, mas que ainda não poderia ser classificado como best-seller.

No ano seguinte, lançou A Asa Esquerda do Anjo, que fazia referências ao passado de sua família. No livro, uma menina era criada com rigidez por uma família alemã. A menina percebia que sua avó tinha expectativas em relação a ela e isso, às vezes, comprometia sua infância.

Best-seller

O primeiro best-seller foi Perdas e Ganhos, de 2003, que vendeu quase um milhão de cópias e passou 113 semanas na lista dos mais vendidos. Era uma mistura de ensaio e memória, que depois seria transformado em peça de teatro com Nicette Bruno. Outro grande sucesso dela foi O Tigre na Sombra, que passou de um milhão de cópias vendidas.

Seu último livro foi As Coisas Humanas, uma reflexão sobre juventude, velhice, amor, solidão, beleza, mistério e luto. A obra foi finalista do Prêmio Jabuti na categoria de crônicas e foi influenciada pela morte do filho André.

Nas redes sociais, o governador do RS, Eduardo Leite, lamentou a morte de Lya: "O RS perde um dos seus maiores nomes da literatura. Lya Luft nos deixa aos 83 anos e abre uma lacuna difícil de ser preenchida. Que Deus conforte a família e os amigos".

Na Bahia, Esmeralda Cravançola, professora de Português e Literatura, falou sobre a importância de Lya: "Minha experiência com a escrita de Lya Luft começou ainda menina, com os seus textos na revista Veja, me levando a refletir, a tentar procurar os sentidos para as coisas que pareciam banais e ao mesmo tempo tão necessárias. Depois, a leitura de Perdas e Ganhos, já vestida de mulher, numa fase em que procurava encontrar razões para acreditar mais na humanidade, me ajudou a adentrar num texto de tom quase confessional, em que o otimismo resplandecia, mesmo quando a melancolia parecia dar o tom".

A escritora baiana Gláucia Lemos também se manifestou: "Tive oportunidade de conversar com ela, uma pessoa que me pareceu extremamente sensível e de temperamento apaixonado. Estava casada com o escritor Hélio Pellegrino e demonstrou muito prazer em referir sobre a paixão que os envolvia e que a levara a mudar-se de Porto Alegre para o Rio. Uma pessoa doce. Tenho alguns livros dela, preferindo a cronista à romancista".

CINCO LIVROS DE LYA

As Parceiras (1980): Depois de escrever coletâneas de contos e poemas, Lya Luft estreou no romance, gênero que a consagraria. Aborda, principalmente, a contestação aos valores patriarcais. Uma visão feminina sobre uma família marcada pela morte, pela loucura, por um mundo decadente que a envolve e a desagrega. Com elementos de mistério, era uma lembrança dos contos de fadas que a escritora lia quando menina.

O Tigre na Sombra (2012): Aqui, Lya é fiel ao seu universo de mistério, magia e dramas humanos reais, que atingem a todos. Os difíceis relacionamentos amorosos e familiares são o mote do livro. O elemento enigmático permanece em muitas figuras, como a singular Vovinha, que ninguém sabe de onde veio e teria sido antes uma sereia, trazida à terra pelo amor do avô marinheiro; o bebê ciclope; o pai de família atormentado que dorme com revólver debaixo do travesseiro; a filha preferida, Dália, que mergulha em desespero. Vendeu mais de um milhão de exemplares.

O Rio do Meio (1996): Como gênero literário, é inclassificável, já que não é nem ficção, nem relato jornalístico. Original, o livro foi vencedor do prêmio de melhor obra do ano da Associação Paulista de Críticos de Artes (APCA). Lya entremeia lembranças, ora em primeira pessoa ― sem que isso signifique estar fazendo autobiografia ―, ora em terceira ― sem que isso represente estar sendo objetiva.

Perdas e Ganhos (2003): Foi a maior surpresa do mercado editorial em 2003 e vendeu quase um milhão de exemplares, permanecendo 113 semanas no topo das listas dos mais vendidos em todo o país. Um misto de ensaio e memórias, o livro é escrito num tom de diálogo, sobretudo com as mulheres. A autora destaca a força da vida e a necessidade de reinventá-la. Entre alegrias, descobertas, decepções e buscas, a obra é um testemunho pessoal sobre a experiência do amadurecimento.

As Coisas Humanas (2020): A autora contempla o lado belo e o feio da existência, as coisas leves e pesadas, aquilo com que se lida de modo simples e o que é difícil suportar. Lya convoca o leitor e vai desvelando significados: infância e velhice, alegria e terrores, família, solidão e amor, trabalhos e luta, beleza, mistério e morte – tudo o que nos torna seres humanos.