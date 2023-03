'Quando desci, ele já foi me dando um tiro', diz cliente de posto atacado em Simões Filho

Um cenário de horror tomou conta do posto de combustíveis Itapagipe, localizado às margens da BA-526, perto da Ceasa de Simões Filho. Na madrugada desta quinta-feira (30), cinco homens encapuzados e armados invadiram o local para cometer um assalto e terminaram baleando dois homens. Além disso, explodiram um cofre e assaltaram clientes e funcionários da empresa.

Os homens chegaram no posto de combustíveis usando um carro branco. Após cometer os assaltos, eles espalharam explosivos pelo local e conseguiram explodir a sala do cofre. Um malote de dinheiro foi roubado, mas a quantia não foi divulgada. Antes de fugir, eles atiraram no segurança do posto e em um cliente.

O segurança foi atingido por um tiro na região do quadril. Ele foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Cia I, onde aguarda uma transferência para um hospital para fazer uma cirurgia. Apesar disso, o funcionário não corre risco de morte.

O cliente do estabelecimento foi baleado por um tiro de raspão na perna. Ele também foi atendido na unidade hospitalar e liberado em seguida, já que o ferimento foi superficial. Ele estava dormindo dentro de um caminhão, quando os homens armados chegaram no posto.

“Eu ouvi um barulho, achei que alguém tinha batido no caminhão e eu desci para ver o que estava acontecendo. Quando eu percebi o cara já estava me enquadrando com a arma pedindo a carteira, dinheiro e celular. Eu entrei no caminhão para procurar, mas demorei. Quando eu desci, ele já foi me dando um tiro”, contou o cliente, em entrevista à TV Bahia. A identidade dele não foi revelada.

Equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no local, mas os homens fugiram antes da chegada das guarnições. Segundo a PM, foram realizadas buscas na região, mas nenhum dos suspeitos foi encontrado. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado.

Após a ação dos bandidos, o cenário no posto de combustíveis era de destruição. Os escombros da parede arrombada formaram uma montanha de concreto e pedaços dos explosivos podiam ser vistos pelo chão. Um carro de passeio que estava estacionado no local e também pertencia ao cliente baleado, teve os vidros explodidos e as laterais amassadas com o impacto da explosão.

Após a perícia realizada pela Polícia Civil, os funcionários começaram a retirar os destroços. Esta é a segunda vez que o posto de combustíveis é alvo de bandidos. O ataque anterior ocorreu em 11 de outubro de 2021. O caso não foi confirmado pela polícia, mas segundo a TV Bahia, na época, homens armados também explodiram o cofre. Frentistas e um segurança do posto foram rendidos pelos assaltantes e outro segurança foi agredido.

A reportagem não conseguiu contato com a gerência do posto de combustíveis.

*Com orientação da subeditora Tharsila Prates