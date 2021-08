Quando Messi vai estrear? Saiba a data estimada pelo PSG

Ansioso pela estreia de Lionel Messi com a camisa do Paris Saint-Germain? Pois o clube já tem data estimada para o momento histórico. Segundo o jornal britânico Sky Sports, o primeiro confronto do astro argentino pelo time será no próximo dia 29, contra o Reims, fora de casa, pelo Campeonato Francês.

Anunciado pelo PSG na semana passada, o craque não entra em campo desde 10 de julho, quando conquistou o título da Copa América com a Argentina. Depois, ganhou férias prolongadas, e não fez a pré-temporada completa.

No último sábado (14), Messi esteve presente na arquibancada durante a vitória do time sobre o Strasbourg, no Parque dos Príncipes, por 4x2. Nesta segunda-feira (16), ele fez seu terceiro treino com os companheiros de time, e está perto de atingir os padrões de preparo físico exigidos pelo técnico Mauricio Pochettino.

Ainda assim, deve ficar de fora do próximo compromisso do Paris Saint-Germain pelo Francês, contra o Brest, no domingo (22), no estádio Francis-Le Blé.