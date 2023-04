Quando os alunos adoeceram?

“Professor, precisamos de uma escada de incêndio!", disse um aluno de 13 anos, assim que eu entrei em sala. Realmente não me lembrava de ter requisitado um material escolar tão pouco comum, então pedi melhores explicações. "Ora, professor, para fugir pela janela, caso tenha um ataque”.

Depois de uma fala assim, beirando o casual, o assunto da aula já não poderia ser outro. Escrevi no quadro uma linha divisória com causas e soluções, para que escrevêssemos o que eles acreditavam que melhoraria esse imaginário absurdo que paira nesse momento sobre as escolas.

O que eu escutei foi uma listagem que misturava arsenal de guerra com controle de alfândega: detector de metais na entrada, uso obrigatório de mochilas transparentes, seguranças armados, portas que não abrem por fora e são blindadas.

“Mas não há nada que possa ser feito em um sentido mais amplo, mais humano”? Eles piscaram os olhos, e um a um levantou a mão para complementar: seria preciso uma lei mais severa de punição para atos, infratores desse porte deveriam sofrer consequências muito mais rigorosas, e daí se variou entre questões penais de natureza também sombria.

Hologramas

Claro que esperamos soluções mais concretas para tudo. Para o problema climático, por exemplo, certamente acreditamos que a técnica certa tornará a Terra menos quente antes de um ponto de não retorno. Para a expansão do abismo financeiro, outro exemplo, que faz multibilionários lucrarem em cenários de retração e de inflação global, de empobrecimento dos Estados e de insegurança alimentar generalizada, podemos apostar tão-somente nos planos de uma economia entendida como ciência exata. Contudo, pelo vício do ofício, é preciso insistir que são ideias, são reflexões ou irreflexões que empunham instrumentos capazes de cometer até atrocidades.

De algum modo precisamos cuidar de pensamentos, e nós não sabemos exatamente como fazer isto. Não apenas os pensamentos que já estão instaurados em uma mente, pois, com abordagens devidas de profissionais, é possível redirecioná-los, canalizá-los para uma pulsão de vida, mas aqueles que estão no ar.

Se existe a possibilidade de “contágio” de ataques, como se essa ideia fosse um vírus à procura de hospedeiros, é necessário que usemos também toda nossa inteligência para torna-la inviável. É uma ideia que não deve parecer possível de se concretizar em canto nenhum do mundo, enquanto se permita dizer que aqui há um humano e aqui há outro humano.

“Parece que eles pensam que estão em um grande videogame”, palpitou uma aluna na coluna de Causas que escrevíamos no quadro. Houve um burburinho, pois é claro que não queríamos afirmar que jogos online, mesmo com usos expressivos de armas e de missões com teor mórbido, podem motivar por si só um atentado. Mas há nessa observação um ponto de atenção: há um sentimento de flutuação da realidade em que se possa fazer qualquer coisa com outra pessoa, porque elas não estão mesmo ali presentes.

O que existiria, assim, seria a própria mente pairando sobre um cenário, em uma espécie de solipsismo terrível, em que outros são hologramas contra quem uma missão se cumpre. Qual? A de grande revanche contra um mundo do qual, paradoxalmente, não quer mais fazer parte e ao mesmo tempo vingar.

Vingar-se de quê? De não ter sido enxergado. Então ele também não quer enxergar de fato: quer estar apenas em POV, como se diz na linguagem de game ou de TikTok, o point of view (ponto de vista) em que vejo a realidade como se uma câmera estivesse instalada entre os meus olhos. O terceiro olho, em vez da abertura espiritual, seria o visor de uma microcâmera voltado para fora.

Cena da série The Last of Us, em que fungo se espalha e domina mentes: como evitar esse ‘contágio’ no caso dos ataques a escolas? (Foto: Reprodução/HBO Max)

‘Que futuro?’

Em The Last of Us, série distópica da HBO Max que é justamente adaptada de um jogo virtual, pessoas perdem a capacidade de consciência a partir de um super fungo que as adoecem e as tornam seres animalescos à procura de outros seres para controlar. Aqueles que não foram ‘contaminados’ vivem em quarentena e se munem de todo um aparato de armas disponíveis para se defender do ataque dos zumbis. Nesse contexto sim podemos dizer que só nos restam a artilharia e o controle, pois as ideias já não são possíveis. Só existiriam ameaças e barricadas, mas do contrário ainda temos de reserva esses fluídos sutis e poderosos que somente uma consciência pode captar.

Em dado momento da série, uma adolescente de 16 anos, Riley, se alia a uma garota de 13, Ellie, a mesma idade de meu aluno. “Quais são seus planos para o futuro?”, a primeira pergunta, para total estranheza da mais nova. “Que futuro?”.

Esta é a pergunta que não pode servir de resposta. Precisamos espalhar que ainda existe futuro e que o futuro é uma ideia ainda a ser criada. O mundo não se tornou uma base de hologramas sem propósito, em que aqueles que representam o tempo vindouro se encontrem sob ameaça. Riley e Ellie de The Last of Us devem encontrar os Vaga-Lumes. Pisquemos.