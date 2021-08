Quanto custa a maratona? 10 dos principais streamings que disputam um lugar no sofá

Tudo começa com um streaming aqui, outro ali e no mês seguinte é mais um canal que entra na fatura do cartão. Enquanto muita gente está aí maratonando suas séries preferidas, nesse fim de semana, será que alguém já parou para fazer a conta de quanto está gastando com essas assinaturas? Vamos combinar: a verdade é que nem deu tempo de superar, ainda, os reajustes acima de 20% no valor dos planos da Netflix que passaram a vigorar no finalzinho do último mês, tanto para os novos quanto os antigos clientes.

As cobranças subiram de R$ 21,90 para R$ 25,90 (básico), R$ 32,90 para R$ 39,90 (padrão) e de a R$ 45,90 R$ 55,90 (Premium). O assunto virou hastag #adeusnetflix, foi parar no trend topics do Twitter e ganhou até comentário provocativo do Prime, com uma mensagem de ‘bem-vindos’ aos novos assinantes, já que o plano custa menos que a metade da concorrente gigante. Globoplay – acredite — não quis ficar atrás e prometeu que não vai praticar nenhum aumento até 2023.

Disputa acirradíssima? Sim, a gente vê por aqui. Com base na Carta aos Investidores, divulgada pela Netflix em julho, a empresa registrou no segundo trimestre de 2021, um aumento de receita na ordem de 19% chegando a 7,3 bilhões de dólares. São mais de 209 milhões de assinaturas pagas mundialmente. Não por um acaso, ela é líder absoluta no Brasil, conforme aponta o Relatório de Adoção de Streaming Global do Finder, elaborado por uma consultoria australiana que fez uma mensuração dos 18 principais mercados do setor no mundo.

O estudo foi divulgado no início de agosto e mostra que a Netflix é o mais popular com 52,69%. Em seguida, vem o Prime Video, com 16,87%. O que chama atenção é que o Disney+, que só chegou no país em novembro do ano passado, já ocupa a terceira posição entre os canais com 12,9%. Inclusive, a Disney vem com tudo (de novo): dia 31 de agosto ela lança no Brasil sua versão mais adulta, o Star+, que vai trazer todas as temporadas dos Simpsons e os Esportes da ESPN Ao Vivo.

Se, de um lado, os streamings apostam na última temporada de La Casa de Papel, séries como The Mandalorian ou na Friends Reunion, o consumidor se vira como pode — divide perfil com amigo, pega senha emprestada de parente, negocia com crush — mas não desconecta dessas plataformas. Antes da pandemia, o técnico em automação industrial, Leandro Rebouças, de 24 anos, só tinha Netflix. Hoje, assina mais o HBO Max, Disney+, Globoplay e o Prime Vídeo. Entre um episódio e outro, a maratona inteira custa R$ 115 por mês, valor que é quase o triplo do que gastava antes.

“Fui dispensado do serviço na empresa durante cerca de cinco meses, logo no início do isolamento social. Com o tempo livre, se tornou comum consumir mais filmes e séries. Não consigo abrir mão de nenhum canal. Eu acompanho, pelo menos, uma série de cada um deles, de uma a duas horas por dia, sem contar os diversos filmes disponíveis que ainda pretendo assistir”, afirma. Listamos na página os 10 principais canais de streaming de filmes e séries no Brasil. Agora, é torcer para que o preço do milho de pipoca não sofra um reajuste também. Confira.





DEZ PRINCIPAIS CANAIS DE STREAMING DE FILMES E SÉRIES DISPONÍVEIS NO BRASIL

1.Netflix

@netflixbrasil

A Netflix não oferece mais períodos de utilização gratuita. Após o reajuste recente, os preços variam de R$ 25,90 (básico), R$ 39,90 (padrão) R$55,90 (premium) por mês.

Só tem no Netflix: La Casa de Papel, Lucifer, Virgin River, A Barraca do Beijo (1, 2 e 3), Sweet Tooth, The Witcher, Stranger Things, Eu nunca..., Elite, Bridgeton, Sex Education.



2.Telecine

@telecine

O streaming disponibiliza 30 dias grátis. O plano custa R$ 37,90 mensais e dá direito a meia-entrada na rede de cinemas UCI nas compras pelo Ingresso.com e uso de três telas por vez. No combo com o Globoplay a assinatura custa R$ 49,90.

Só tem no Telecine: Trolls 2, Drunk: mais uma rodada, Anabelle 3: de volta para casa, Shazam!, Detetive Pikachu, Os novos mutantes, Emma, Sonic.



3.Prime Video

@primevideobr

Também dá 30 dias de teste grátis. A assinatura custa R$ 9,90 e o assinante tem frete grátis nas compras na Amazon em produtos com o selo Prime e mais o acesso ao Amazon Music e ao Prime Reading. O Prime tem pacotes combo com os canais Premiere (+ R$ 59,90/mês), Starzplay (+ R$ 14,90/ mês), Paramount+ (+ R$ 19,90/ mês), MGM (+ R$ 14,90), Looke (+ R$ 16,90), Noggin Nick Jr. (+ R$ 9,50) e Love Nature (+ R$ 9,90).

Só tem no Prime: Modern Love, The is it Us, The Marvelous Mrs. Maisel, Don, Um Príncipe em Nova York 2, The Boys, Hunters, Homecoming, Pequenos Incêndios por toda parte.



4. HBO Max

@hbomaxbr

O plano Multitelas permite o acesso a três usuários simultâneos e custa R$ 28/mês. Já o plano Mobile é exclusivo para uso em smartphones e tablets. A assinatura é R$ 19,90/mês. O período de teste dá direito a sete dias gratuitos.

Só tem no HBO Max: Hacks, Friends Reunion, Mulher Maravilha 1984, Game of Thrones, Euphoria, Big Little Lies, Sex and The City, The Fly Attedant, Gossip Girl, Judas e o Messias Negro, Coringa, Harry Potter.



5. Apple TV+

@apletv

Na compra de um aparelho Apple, o cliente ganha três meses grátis. A assinatura do streaming custa R$ 9,90. O período de teste gratuito é de sete dias.

Só tem no Apple TV+: The Morning Show, Ted Lasso, Trut Be Told, On The Rocks, See, Cherry - Inocência Perdida, Mythic Quest: Raven's Banquet, Palmer.



6. Disney+

@disneyplusbr

O plano mensal sai por R$ 27,90 e o anual, R$ 279. O Disney+ tem ainda promoções com o Bradesco (confira as condições de acordo com o seu cartão no app do banco), Vivo (R$ 1 mês grátis) e o combo com o Globo Play (R$ 37,90 no plano anual ou R$ 43,90 no plano mensal).

Só tem no Disney+: The Mandalorian, Loki, Falcão e o Soldado Invernal, Vanda Vision, Cruella, Raya e o último Dragão, Soul, Família Dinossauros, High Scholl Musical A Série.



7. Star+

@starplusbr

O streaming da Disney com conteúdo adulto ao Brasil no próximo dia 31, mas já tem preço definido e custa mais que o Disney+: o valor da assinatura anunciado é R$ 32,90/ mensal e R$ 329,90 no pacote anual (pagamento à vista).

Só tem no Star+: Simpson Completo, Esportes da ESPN Ao Vivo, Logan, McCartney 3,2,1, Love, Victor, O Diabo Veste Prada, Only Murders in the Building, Big Sky, Insânia.



8. Globoplay

@globoplay

O plano mensal sai por R$ 22,90 e o assinante ganha três meses da Apple TV+ e 1 ano de Dezzer Premium. No plano anual, a assinatura custa R$ 12x de R$ 19,90.

Só tem no Globoplay: Roque Santeiro, A Viagem, Por Amor, Tarcísio e Glória, O caso Evandro, Sob Pressão, Ilha de Ferro, Aruanas, Manifest - O Mistério do Voo 828.



9. Starzplay

@starzplaybr

A assinatura sai por R$ 14,90/ mês com acesso em até quatro aparelhos ao mesmo tempo. A avaliação gratuita é de sete dias.

Só tem no Starzplay: The Act, The Stand, Blindspotting, Norma People, The Great, Castle Rock, Power, Vida, The White Queen, Pennyworth, The Little Drummer Girl.



10. Paramount+

@paramountplusbr

São sete dias grátis, antes de efetivar a assinatura que custa R$ 19,90/ mês.

Só tem na Paramount+: The Handmaid's Tale (4ª temporada completa), Strange Angel, To Weeks to Live, Ela, Yellow Stone, Sabrina, 7th Heaven, Party of Five.