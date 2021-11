Quanto Mais Vida, Melhor promete falar até da morte com leveza e graça

Tradicionalmente, a novela das sete é uma trama "leve" e divertida, que fica entre o drama "água com açúcar" das sete e a densidade da novela das nove. E Quanto Mais Vida, Melhor, que estreia hoje, promete ter todos os ingredientes que o horário das sete pede: rivalidades, triângulo amoroso cheio de reviravolta, humor... e um elenco que já revelou talento para a comédia.

Paula (Giovanna Antonelli)

Bem-sucedida empresária, quer contratar um garoto-propaganda para a nova linha de produtos voltados para o público masculino, sua aposta para salvar sua empresa, a Terrare Cosméticos, de uma crise financeira iniciada na pandemia.

Segundo o autor Mauro Wilson, que faz sua estreia em novelas, trata-se de uma comédia romântica: "Todos os personagens estão em busca do amor. A trama fala sobre a gente não ter certeza de nada, mas que, num piscar de olhos, tudo pode mudar. São quatro protagonistas, mas os outros personagens da novela também estão tentando se encontrar e procurando acertar o destino deles”, explica Mauro, que foi redator de Sai de Baixo e A Grande Família.

Guilherme (Mateus Solano)

Médico renomado, proprietário da Clínica Monteiro Bragança, vai receber na capital paulista pela terceira vez o título de melhor cirurgião do país.

O que você faria se tivesse uma segunda chance de viver? É a partir desta pergunta que se desenvolve a história criada por Mauro Wilson. Os protagonistas Neném (Vladimir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli), Guilherme (Mateus Solano) e Flávia (Valentina Herszage). Por motivos distintos, os quatro precisam deixar o Rio de Janeiro e seguir para São Paulo, e se encontram no jatinho de Guilherme, médico rico e muito requisitado.

Apesar do mau tempo, a aeronave decola. Em pleno voo, o piloto passa mal e desmaia. Com o avião perdendo a altitude, Guilherme atesta que Jairo teve um infarto. Eles se desesperam até a queda, em meio a uma tempestade, na mata fechada. Sem contato com a aeronave, o controlador percebe a emergência e envia as equipes de salvamento para o local. Enquanto isso, as famílias dos passageiros acabam se encontrando no Rio de Janeiro, na busca de notícias pelos parentes.

Mas o que os familiares não sabem é que os quatro entes amados estão em uma reunião muito especial e decisiva: eles estão negociação com a Morte (Marcela Maia). Mas ela revela que, em um ano, um deles vai de fato fazer sua passagem de forma definitiva para um outro plano. Os outros três no entanto, vão se salvar e ter o direito a uma segunda vida. Logo depois de se acertarem com a Morte, os quatro então são encontrados vivos pelas equipes de emergência e retornam para suas famílias com muitas urgências.

Mas nem quando a Morte aparece, a novela perde o bom-humor: “A aparição dela é uma inspiração no filme ‘Querida, encolhi as crianças’. E nessa novela vamos trabalhar num tripé: drama, comédia e romance. Tem comédia, mas tem muita humanidade, para trazer a emoção para o público. A ideia é, nesse momento, trazer leveza e refresco para os dias árduos”, defende Allan Fiterman, diretor artístico.

Neném, interpretado por Vladimir Brichta, é um jogador de futebol que viveu o auge da carreira no Flamengo, passou pela seleção brasileira, jogou na Europa, mas viu sua ascensão profissional ser abreviada por conta de uma rotina de boêmia e lesões no joelho. Agora, ele tenta voltar aos gramados e está no avião de Guilherme para ir até SP fazer um teste num clube pequeno. Mas o sonho mesmo dele é voltar para o rubro-negro.

Vladimir, que é torcedor do Bahia, diz que a experiência de interpretar um jogador de futebol é muito especial, já que seu sonho, quando criança era ser um praticante profissional do esporte mais popular do país. "Pra interpretar um jogador de futebol, a gente tem que entrar na brincadeira. Quando eu era criança, queria ser jogador, mas descobri que não tinha talento. Ainda assim, continuei jogando, mas desisti de ser profissional e escolhi o teatro. E acho que fiz a escolha certa", brinca o ator que nasceu em Minas Gerais e foi revelado como ator na Bahia.

Flávia (Valentina Herszage)

Dançarina de pole dance da boate Pulp Fiction, depois de se envolver em um assalto, se faz passar por aeromoça para não ser pega pela polícia com uma mala cheia de dólares.

Outro fator motiva especialmente Vladimir para o papel: quando criança, ele assistia à novela Vereda Tropical e seu ídolo era Luca, interpretado por Mário Gomes. O motivo da adoração: Luca era um jogador de futebol que atuava pelo Corinthians. A diferença é que Neném sonha em jogar pelo Flamengo, outro time igualmente popular. "Isso dá um caráter mítico ao personagem e é muito legal que seja o Flamengo. E não tenho problema em beijar o escudo do Flamengo. Em Segundo Sol, fazia um torcedor do Bahia e até cantei o hino do meu time. Agora, posso cantar o hino do Flamengo e até do Vitória", brinca o ator.

O intérprete de Neném tem mais motivos para fazer desta uma novela especial: pela primeira vez, ele vai contracenar com a filha Agnes Brichta, que interpreta Martina, filha do jogador. “Quando me vi tendo que chamar a minha filha de 'filha', foi como se encurtássemos a distância profissional. É impossível olhar para ela e não somar a paternidade que carrego há 24 anos. Isso estará lá impresso, de alguma forma", disse o ator.

Neném (Vladimir Brichta)

Nascido e criado na Tijuca, o ex-ídolo do Flamengo e da seleção brasileira, com passagens por times da Europa, tenta retomar sua carreira de jogador de futebol.