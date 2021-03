'Quarentena de luxo' para estrelas autorizada por governo vira polêmica na Austrália

Cidadãos australianos estão revoltados com os privilégios que grandes estrelas de Hollywood como Julia Roberts, Zac Efron e George Clooney, além do cantor Ed Sheeran, tiveram ao ingressar no país, evitando o isolamento obrigatório de 14 dias em hotéis pré-estabelecidos.

Os famosos preferiram pagar por estadias alternativas, desembolsando até o equivalente a R$ 2,7 milhões, para passar os 14 dias num local mais confortável e privativo, antes de poderem circular pelo país livremente.

O governo australiano tem recebido inúmeros pedidos para que o período de quarentena seja feito com mais conforto, porém, de 21 de janeiro até hoje, apenas seis pedidos foram aprovados. Tirando Clooney, os outros três famosos citados no início do texto estão entre os contemplados dos últimos dois meses.

As benesses envolvem a escolha de um lugar alternativo para se hospedar, em vez dos hoteis relacionados para os "pobres mortais", sendo que a contrapartida cara é o pagamento para uma espécie de escolta policial que garantirá que o ricaço não saia passeando antes da hora.

Algumas estimativas obtidas pelo Sydney Morning Herald com base na Lei de Acesso à Informação local, o custo total da quarentena alternativa de 14 dias, incluindo alimentação e acomodação chega aos R$ 2,7 milhões.

Recantos

Julia Roberts, 53, pousou em Sydney em um jato particular com seu marido Daniel Moder, 52, e seus filhos, os gêmeos Hazel e Phinnaeus, ambos de 16, e Henry, 13, no início deste mês. A família mudou-se para 'uma luxuosa casa particular ao norte de Sydney' para ser submetida à quarentena.

Roberts está na Austrália para filmar dois novos filmes: O novo thriller político 'Gaslit', ao lado do também ator americano Sean Penn, 60, e a comédia romântica 'Ticket to Paradise' com George Clooney.

Zac Efron ficou em uma casa particular em Bellevue Hill, Sydney, perto de Bondi, após uma curta viagem a Dubai. Efron está na Austrália há quase um ano, morando em Byron Bay e namorando uma garota local, e agora está filmando a segunda temporada da série documental 'Down To Earth'.

O cantor Ed Sheeran passou seus 14 dias de quarentena em um resort perto do rio Hawkesbury antes de ir para Melbourne para se apresentar no funeral de estado do fundador do grupo Mushroom, Michael Gudinski. Por outro lado sua colega do mundo musical, Rita Ora, pagou sua quarentena da forma "tradicional", em um hotel Meriton Suites na Sussex Street.

Empresas especializadas

As empresas que organizam quarentena alternativa incluem os agentes da indústria de entretenimento 3rd Rock Ent, que promete "quarentena privada e sob medida" em seu site. A empresa disse que ajuda produtoras americanas e britânicas a enviarem talentos para a Austrália para trabalhar em filmes, documentários e programas de TV.

Irritação

O tratamento diferenciado para ricos e famosos durante a pandemia está irritando os australianos. As fronteiras do país foram fechadas no início da pandemia, sendo que apenas australianos de nascimento, residentes do país, parentes próximos ou viajantes que estiveram na Nova Zelândia nos 14 dias anteriores podem adentrar sem ressalvas.

No entanto, essas regras têm inúmeras exceções, incluindo as feitas para os jogadores de tênis para o Aberto da Austrália, celebridades e trabalhadores migrantes de baixa remuneração.

Leia mais notícias do Alô Alô.