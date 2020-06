Quarentena inspira 'Confissões de um Confinado', de Bruno Mazzeo

Apesar das angústias que a pandemia causa, os roteiristas têm encontrado alguma graça neste período de quarentena e a produção de humor segue em alta. Marcelo Adnet, por exemplo, tem feito o Sinta-se em Casa, no Globoplay. No Multishow, tem o Vai Passar!, em que os artistas gravam suas participações em seus próprios lares, com uma etsrutura amadora. Agora, é a vez de Bruno Mazzeo fazer piadas com o isolamento social, com a série Diário de um Confinado, que ele criou junto com a esposa, Joana Jabace, que faz também a direção artística. Gravada no apartamento do casal e seguindo as normas de segurança, a atração estreia hoje no Globoplay e chega à Globo no dia 4 de julho.

Elenco

A obra faz uma crônica sobre o dia a dia de um cidadão, Murilo (Bruno Mazzeo), que de repente se vê obrigado a tocar a vida dentro de casa. Seus compromissos pessoais e profissionais são todos remotos, incluindo a terapia e o encontro com os amigos. Arlete Salles, Debora Bloch, Fernanda Torres, Lázaro Ramos, Lúcio Mauro Filho e Renata Sorrah interpretam mãe, amigos ou o médico do confinado e mantêm contato com ele pela internet.

Bruno conta que as ideias do texto foram surgindo sempre a partir da realidade. “Como tudo o que escrevo, sobretudo quando escrevo sob o olhar da crônica, normalmente tem um pé na biografia - na autobiografia e na de cada um que está participando do projeto comigo. Diário de um Confinado é um programa que busca uma identificação. Ao mesmo tempo, tem pitadas de uma loucurinha, que é o que a gente está vivendo, com sentimentos alterados. E é aí que entra a carga do humor”, detalha o autor.

O projeto utiliza uma linguagem específica, com a qualidade de produção de televisão, mas feito em casa. “A ideia é realizar de um jeito artesanal, mas não amador. A luz e o enquadramento foram pensados dentro dessas premissas. É um projeto feito na minha casa mas poderia ter sido feito num estúdio”, diz a diretora. Toda a pós-produção da série, incluindo sonorização e edição, também está sendo feita remotamente, após a equipe assistir às gravações on-line, em tempo real.