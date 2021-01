Quarentena inspira série humorística de Andrea Elia

A atriz Andrea Elia volta a cartaz com nova temporada online da comédia 40tona no Palco da 40tena, no projeto Virtualidades, do Sesc, no canal www.youtube/SescBahiaOficial. A estreia acontece nesta quinta (7), às 19h, mas o vídeo vai ficar disponível até o dia 13 de janeiro.

O espetáculo é fruto de experimentos artísticos de Andrea durante o isolamento social. Na quarentena, a atriz libertou a sua pulsão criativa, produzindo vídeos autorias intitulados A 40tona na 40tena - que fazia várias reflexões, sempre com humor e ironia, sobre o cenário pandêmico.

A série consta com 27 vídeos, que tiveram milhares de visualizações nas redes sociais. O convite chegou em abril, logo no inicio do decreto do isolamento, através da empresa Via Press Comunicação que criou o Programa Bem que Cura. A atriz aceitou o convite, trazendo ao programa um humor curativo, protagonizando divertidas personas de uma mulher acima dos 40 anos que, em meio ao isolamento físico, parte para o encontro de si mesma.

Nos vídeos curtos, escritos, dirigidos e interpretado por Andrea, ela convida o espectador a rir e refletir sobre as várias fases da quarentena, expondo nuances do feminino: em uns momentos ela é terapeuta de si mesma, em outros tenta meditar, por vezes bisbilhota a vida dos vizinhos ou devora uma panela de brigadeiro. Tudo numa entrega intensa, que provoca o imaginário de seus seguidores, arrancando risos e reflexões.

Atuando há 30 anos como atriz, professora e diretora teatral, Andrea já participou de várias produções e venceu o Prêmio Braskem de Teatro, na categoria melhor atriz em 2010, pelo espetáculo As Velhas, de Luiz Marfuz. Em 1995 foi vencedora do Concurso Melhor de 3 do Faustão, valendo um contrato com a Rede Globo. Hoje, às 19h, no palco virtual do Sesc, no www.youtube/SescBahiaOficial. Exibição até dia 13. Gratuito.