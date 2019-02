Quarta edição da Feijoada Baiana acontece neste domingo (24)

O clima de Carnaval em Salvador está ficando cada vez mais quente. Os ensaios de Verão e as festas privadas espalhadas pela cidade convidam baianos e turistas para o esquente. Nesse domingo (24), uma das boas pedidas é da Feijoada Baiana, que acontecerá no restaurante Amado pela quarta vez. O evento é uma realização de Licia Fabio Produções em parceria com a Oquei Entretenimento e está programada para começar às 12h, seguindo até às 18h, O ingresso custa R$150 (1º lote).





Última edição da Feijoada Baiana, realizada no dia 2 de Fevereiro (Foto: Divulgação)

Com shows das bandas Batifun e Filhos de Jorge, a festa terá open bar de cerveja, vodka, refrigerante e sucos, além do menu completo da feijoada, preparada pelo chef Edinho Engel, que também é responsável pelo menu do Amado. Alguns stands de sobremesa também serão montados no local para atender ao público.

A vista para a Baía de Todos os Santos é mais uma atração do o evento, que aconteceu no mesmo formato na comemoração de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro. “A festa é muito agradável, com uma vista muito bacana que ajuda a dar esse clima de pré-Carnaval”, destaca a produtora Licia Fabio.





O quê: Feijoada Baiana

Onde: Restaurante Amado (Comércio, Av. Lafayete Coutinho, 660)

Quando: 24 de fevereiro, das 12h às 18h

Ingresso: R$ 150 (1º lote)

Venda: Sympla

