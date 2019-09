Quarta edição da Maratona Salvador está confirmada em 2020

O pernambucano Robério Case, 67 anos, exibiu com orgulho a bandeira do estado onde nasceu durante os 5km que percorreu na Maratona Salvador nesse domingo (15). Com uma máscara de Darth Vader, protagonista da série de filmes Star Wars, ele também chamou a atenção porque pulou corda em alguns trechos do percurso. “Eu tô aqui para brincar, fazer a festa”, disse.

Robério foi um dos 5 mil corredores inscritos na terceira edição da competição, que teve participantes de 192 cidades e 24 estados do Brasil. “Tínhamos programado ultrapassar os 3.500 competidores do ano passado, fizemos um planejamento de 5 mil participantes e percebemos que poderia ir até mais. Temos corredores de elite do Brasil inteiro participando da maratona e estamos muito felizes com essa grande festa do esporte”, afirmou o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.

O prefeito de Salvador, ACM Neto, confirmou que a quarta edição da Maratona Salvador será realizada em 2020. “Está confirmadíssimo. Esse ano a gente consolida a Maratona como um dos grandes eventos esportivos do país”, afirmou o prefeito, que chegou cedo ao Farol da Barra e correu a prova de 10km. “Tô muito feliz com o resultado de tudo isso e mais ainda porque eu consegui completar os 10km. Agora é não parar mais, continuar a treinar e, quem sabe, na próxima correr os 21km ou 42km”, projetou.

Na avaliação do presidente da Federação Baiana de Atletismo, Og Robson, o percurso dessa terceira edição melhorou a qualidade técnica da competição. “O percurso reto, todo na orla, propicia aos atletas grandes resultados. Hoje a Maratona Salvador seguramente está entre as três primeiras maratonas do Brasil, pois contempla organização, inclusão social, aspecto técnico e premiação”.

A competição tem a maior premiação em dinheiro entre as provas de corrida de rua do Brasil. Ao todo, foram distribuídos R$ 163 mil aos vencedores. Os campeões das provas de 42km masculina e feminina ganharam R$ 22 mil. Além disso, os resultados são válidos para o Ranking Brasileiro de Maratonas.