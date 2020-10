Quarta-feira tem muita música na TV e na internet

Os grandes festivais de música que marcaram o Brasil nas décadas de 1960 e 1970 são tema da série documental Noites de Festival, que estreia nesta quarta (14) no Canal Brasil e que também estará disponível no Globoplay. Dirigida por Renato Terra e Ricardo Calil, a produção usa trechos inéditos de entrevistas realizadas para o documentário Uma Noite em 67, dirigido pela dupla. Entre os entrevistados, estão Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Zuza Homem de Mello. Paulinho da Viola deu depoimento exclusivo para a série, que traz imagens raras de arquivo. O primeiro episódio mostra o início da Era dos Festivais e o primeiro grande sucesso: Arrastão, de Edu Lobo e Vinicius de Moraes, em interpretação antológica de Elis Regina. “Encontramos quase toda a apresentação da Elis. Nunca tinha visto um trecho tão longo”, diz Renato Terra. Canal Brasil.

Às quartas-feiras, 19h30. Estreia quarta, 14. Disponível no Globoplay.

Diversidade da música brasileira

Artistas de diversos estados brasileiros, inclusive baianos, se apresentam a partir desta quarta (14) no Festival Arte Como Respiro, no site do Itaú Cultural, www.itaucultural.org.br. Abre a programação, às 20h, o show de Craca e Dani Nega, que unem música eletrônica, rap e sonoridades eletrônicas. Yane Lopes e João Amorim também cantam hoje. Amanhã, tem Fabiana Cozza e Jards Macalé. As baianas MCs Mirapotira e Cíntia Savioli, do grupo Rima Mina, cantam no domingo. A programação fica disponível por 24h.

Itaucultural.org.br, de quarta (14) a domingo, às 20h.