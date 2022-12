Quartas de final da Copa do Mundo estão definidas; veja os jogos

As quartas de final da Copa do Mundo do Catar estão definidas. Depois de muita emoção nas oitavas, com direito a goleadas, zebra e classificação do Brasil, a próxima fase do mata-mata já tem todos os jogos confirmados. Entre eles, os clássicos Inglaterra x França e Holanda x Argentina, assim como o duelo da Seleção canarinha contra a Croácia.

O último confronto foi definido nesta terça-feira (6), com a vitória do Marrocos, nos pênaltis, sobre a Espanha, marcando a única zebra das oitavas. Já Portugal confirmou o favoritismo e goleou a Suíça por 6x1.

Antes, no sábado (3), Holanda e Argentina garantiram suas vagas, com triunfos sobre Estados Unidos e Austrália, respectivamente. No domingo (4), França e Inglaterra eliminaram Polônia e Senegal. Na segunda-feira (5), foi a vez do Brasil atropelar a Coreia do Sul, enquanto a Croácia despachou o Japão nos pênaltis.

Após a definição de todas seleções classificadas nas oitavas, as quartas de final estão marcadas para começar três dias depois do fim das oitavas.

O Brasil será o primeiro a entrar em campo, e enfrentará a Croácia às 12h de sexta-feira (9), no estádio Cidade da Educação. Será o sexto encontro entre as equipes. Até aqui, a Seleção nunca perdeu para a rival: foram três vitórias e dois empates até hoje, entre todas as competições.

O rival da semi sairá no mesmo dia, às 16h, do duelo entre Holanda x Argentina, no Lusail. As duas já se encararam cinco vezes em Copas, com dois triunfos da Laranja Mecânica, um dos hermanos e dois empates.

No dia seguinte, Marrocos quer seguir surpreendendo, e eliminar Portugal, às 12h, no Al Thumama. As equipes já estiveram frente a frente em dois Mundiais, com uma vitória para cada lado.

Fechando as quartas de final, a atual campeã, a França, tentará manter vivo o sonho do bicampeonato mundial consecutivo. Para isso, enfrentará a Inglaterra, vencedora na edição de 1966, às 16h de sábado (10), no Al Bayt. Os ingleses levam a melhor no retrospecto em Copa do Mundo: foram dois encontros e duas vitórias do English Team.

Seguindo o mesmo período de descanso, as partidas da semifinal serão realizadas às 16h dos dias 13 e 14 de dezembro. O Brasil, caso avance, entrará em campo na primeira data.

Quem sair derrotado da semi disputará o terceiro lugar no dia 17, às 12h. A final da Copa do Mundo do Catar, por sua vez, está marcada para o dia 18 de dezembro, no mesmo horário.

Os jogos das quartas de final da Copa do Mundo: