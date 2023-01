Quartel da Mouraria segue ocupado por manifestantes golpistas

Mesmo depois dos ataques golpistas no Congresso, no Palácio do Planalto e no STF, em Brasília, e a determinação da retirada dos acampamentos em frente às sedes militares do país, o Quartel da Mouraria segue ocupado por bolsonaristas.

Uma moradora que, por medo, prefere não se identificar conta que o número de presentes cresceu. "De manhã, normalmente, ficam uns dez aí. Hoje, logo quando acordei, vi que já tinha uns trinta deles por aqui. Por terem mandado tirar, acho que querem reforçar", fala.

Outro morador que também não diz o nome fala em um aumento dos homens que fazem a 'segurança' do espaço. "Antes, ficavam dois caras aí observando enquanto o pessoal dentro das barracas dormem. Saí de manhã para fazer exercício e já percebi que dobrou o número. Eram quatro caras na região do quartel aqui", aponta ele.

De acordo com relatos de comerciantes da região, viaturas das polícias Militar e Civil chegaram à região no início da manhã e agentes conversaram com os integrantes do acampamento, estabelecendo o prazo de 24h para a saída deles.

Ao longo da manhã, no entanto, não se viu a presença da polícia no local e não há movimentação que indique a retirada do acampamento.