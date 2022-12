Quarteto sul-coreano Blackpink é eleito artista do ano pela Time

O quarteto feminino Blackpink foi eleito "artista do ano" pela revista "Time". Segundo a publicação, a formação conseguiu se tornar "o maior grupo feminino do mundo ao permitir que as integrantes, Jisoo, Rosé, Jennie e Lisa, fossem estrelas solo por direito próprio". A escolha foi anunciada na noite de segunda-feira (5).

"O grupo pode ser maior do que a soma de suas partes, mas cada uma de suas partes é maior do que os esforços combinados da maioria dos outros grupos pop. À medida que a cultura se torna mais estratificada, o Blackpink conseguiu ter sucesso exigindo nossa atenção em todos os lugares que temos para dar: não apenas em nossos fones de ouvido, mas também na moda e na tela", diz a legenda da publicação no perfil oficial da revista.

(reprodução)

"Trabalhamos muito para parecermos supermulheres", diz Jennie à publicação. "Somos garotas muito normais, no final das contas."

A revista destaca a apresentação do VMA do single Pink Venon, em agosto, e a turnê que começou em outubro e deve passar por 27 cidades em nove meses. Segundo a reportagem, os ingressos para as apresentações esgotaram em minutos, e foram assistidas por nomes como Selena Gomez e Usher.

Veja o clipe de Pink Venom:

Blackpink lançou o segundo álbum de estúdio, Born Pink, em setembro. O trabalho bateu o recorde de álbum mais vendido por um grupo feminino coreano, com mais de 2 milhões de discos vendidos.