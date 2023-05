Quarto suspeito por morte de PM em loja é morto em Conceição do Jacuípe

O suspeito de ser o responsável pelos tiros que mataram o soldado Gleidson Santos de Carvalho, do Batalhão de Choque, no Parque Bela Vista, em Salvador, foi morto pela polícia na noite da segunda-feira (22), em Conceição do Jacuípe. Com ele, foram apreendidos uma pistola, um carregador alongado e munições. O homem, que não teve nome divulgado, foi localizado após trabalho conjunto das polícias Civil e Militar, com ajuda de drones e cães farejadores.

O trabalho de investigação e denúncias levaram a polícia até a Rua B, no Centro da cidade. Um homem armado foi encontrado no local e foi perseguido pelos policiais.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), durante a fuga ele entrou nos fundos de uma casa e começou a atirar contra os policias. Houve revide, dando início a um confronto. O homem ficou ferido e, socorrido, acabou morrendo.

Uma pistola austríaca, um carregador alongado e munições foram apreendidos. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT) de Santo Amaro.

Equipes do Batalhão de Choque, do Bope, do Graer, do DHPP e do Depin participaram da operação.

Outros suspeitos mortos

Outras duas mortes foram registradas ligadas ao latrocínio do PM. Um deles foi um criminoso que fazia parte do mesmo bando que matou o PM, mas segunndo a polícia não participou do crime. Ele estava com um bando armado na Rua José Rodrigues de Oliveira, no Nordeste de Amaralina, na madrugada desta terça (23), e foi morto em uma troca de tiros.

Também hoje, um homem que seria responsável por segurar a arma do soldado Gleisdon durante o crime foi morto no Nordeste.

Outros dois suspeitos de participar do crime já haviam sido mortos em operações policiais no final de semana.