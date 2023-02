Quase 1 milhão de preservativos são distribuídos pela Sesab no Carnaval

Aproximadamente 1 milhão de preservativos masculinos e femininos foram distribuídos durante os seis dias de Carnaval – de quinta (16) a terça-feira (21) – pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nos circuitos de Salvador.

Além da distribuição regular nos estandes de testagem rápida para Infecções Sexualmente Transmissíveis, instalados em Ondina, na Avenida Milton Santos, e na Avenida Centenário, Barra, a ação também foi desenvolvida na Estação Rodoviária, no Porto de Salvador, aeroporto, Barra, Ondina, Campo Grande, Centro Histórico, bares, restaurantes e na orla da cidade.

A ação foi reproduzida ainda em Porto Seguro, no extremo sul baiano, onde apenas nesta terça-feira, 21, foram distribuídos 17 mil preservativos.

“O preservativo é o meio de prevenção mais eficaz no controle de ISTs entre a população sexualmente ativa. Dados do Ministério da Saúde mostram que o HIV cresce mais entre os jovens brasileiros, sendo a maioria dos casos registrada na faixa de 20 a 34 anos”, destacou a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana.

Os estandes de testagem rápida instalados no Carnaval, que realizaram mais de 12 mil testes em 5 dias, identificaram 29 pessoas com resultado positivo para HIV, 212 para Sífilis, 7 confirmações de hepatite C e 5 para hepatite B. Todas infecções evitáveis com preservativos. Todos os casos positivos receberam encaminhamento para tratamento adequado na rede pública de saúde.