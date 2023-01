Quase 50 jogadores de três times da Copinha têm surto de diarreia

Quase 50 jogadores de três times que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior foram afetados por um surto de diarreia nesta semana. Os atletas são do Ceará, Madureira e Rio Claro, equipes que estão hospedadas no mesmo hotel, em São Roque, no interior paulista, para competir na primeira fase do torneio.

As informações são do UOL e ge. Segundo as delegações dos clubes, a principal suspeita do desarranjo intestinal é o jantar que foi servido pelo hotel na última terça-feira (3). Na mesma noite e no dia seguinte, algumas pessoas já apresentaram diarreia e vômito. Ao todo, 61 pessoas passaram mal, sendo 48 jogadores e 13 integrantes das três comissões técnicas.

As três equipes fazem parte do Grupo 22 da Copinha, além do Sharjah Brasil. Mas o time, que é ligado aos Emirados Árabes, está hospedado em sua sede, na cidade de Alumínio, no interior paulista. Já os demais clubes precisaram recorrer ao estabelecimento de São Roque, que foi apelidado de "hotel da Família Addams".

Segundo o ge, o time mais afetado foi o Rio Claro, que teve 18 jogadores que passaram mal, sendo 12 hospitalizados. Outros dois integrantes da comissão técnica também foram atingidos. Já o Madureira teve 16 atletas afetados, e nove foram hospitalizados. Um deles precisou voltar ao hospital na quinta-feira (5). Seis membros da comissão técnica do clube também sentiram os efeitos, mas não precisaram ir ao hospital.

"O jogo está marcado para amanhã (sábado) às 15h15, e honestamente não sei como faremos. Hoje só seis atletas estavam em condições de fazer alguma atividade. Nunca tinha visto aquilo. De madrugada, os garotos não conseguiam chegar no banheiro", disse Rafael Rebelo, gerente de futebol de base do Madureira, ao ge.

O Ceará, por sua vez, teve 14 jogadores com "quadro severo de intoxicação alimentar", com cinco deles precisando ir a hospitais. A solução encontrada pelos atletas para as refeições seguintes foi a de pedir comida por delivery.

De acordo com o UOL, os clubes afirmam que a causa é a carne de porco servida pelo hotel. Mas, em entrevista ao ge, a sócia-diretora do estabelecimento, Alexandra Meluzzi Miletic, rebateu as acusações. Ela disse que a cidade de São Roque estaria sofrendo com um surto de virose gastrointestinal.

Ela disse acreditar que os sintomas sejam provocados pela contaminação da água, e afirmou que equipes da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica estiveram no local para coletar amostras. Ainda de acordo com Alexandra, há registros de hóspedes com os sintomas desde o Natal. A partir de então, a comida servida no hotel foi terceirizada.

Mas, segundo o UOL, um dos jogadores do Rio Claro foi levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e o diagnóstico foi de intoxicação alimentar. Isso descredibilizaria a versão do hotel.

Os atletas foram medicados e atuaram no sacrifício na quarta-feira (4). Na ida de Alumínio para São Roque, eles precisaram parar em postos de gasolina para idas ao banheiro. O Rio Claro e o Madureira venceram, respectivamente, o Sharjah e o Ceará, ambos por 1x0.

A responsabilidade da sede em Alumínio não é da prefeitura da cidade, mas sim do Sharjah Brasil. Presidente do clube, Marcelo Neres enviou nota ao ge em que informa que a primeira medida adotada foi a "interrupção no consumo de qualquer item alimentício fornecido pelo hotel, assim como o fornecimento de alimentação e água de estabelecimentos externos". Ou seja, a partir de agora, a alimentação dos clubes ficará sob responsabilidade do Sharjah Brasil.

A segunda rodada do grupo 22 será neste sábado (7), às 13h e às 15h15, com os jogos entre Rio Claro x Ceará, e Sharjah x Madureira.