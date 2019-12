Quatro álbuns para ouvir antes de se despedir de 2019

Ney Matogrosso - Bloco na Rua

Desdobramento de um dos melhores shows de 2019, o álbum Bloco na Rua coroa o projeto no qual Ney canta seus compositores favoritos - Chico Buarque , Caetano Veloso, Rita Lee... - A maioria das 20 canções, como a que nomeia o álbum, de Sérgio Sampaio, reflete o clima de liberdade e luta dos anos 70. Mas a unidade do trabalho vem da forma única como Ney põe sua personalidade no conjunto. Som Livre, R$ 49,9 (CD Duplo) e nas plataformas digitais.





Chico César - O Amor é um Ato Revolucionário

O Amor é um Ato Revolucionário é o belo Álbum de inéditas de Chico César, depois da longa imersão no projeto Estado de Poesia (que rendeu dois álbuns e uma longa turnê). A partir da impactante canção título - que tem 7 minutos e exalta o amor como única arma contra o mal e a intolerância - Chico reúne 13 canções autorias, com muita riqueza sonora e poética. Disponível em todas as plataformas digitais.





Siba - Coruja Muda

Coruja Muda é o terceiro álbum do cantor, compositor e rabequeiro pernambucano Siba. Nas onze faixas, siba nos transporta para seu universo particular, que mistura cultura popular da Zona da Mata pernambucana, com a tradição da MPB e flerta com a eletrônica. Nas letras, diz Siba, usou “alegorias animais para exaltar e para depreciar”, já que muitas pessoas tratam animais melhor do pessoas, mas outras não hesitam em torturálos. EAEO Records/yb music. Disponível em youtu.be/Wk_ BeMnPCUU.

Mariana Aydar - Veia Nordestina

O forró está desde sempre na vida da cantora e compositora Mariana Aydar. A mãe dela trabalhava com Luiz Gonzaga e depois, quando resolveu seguir carreira artística, Mariana sempre visitou este universo como fonte de inspiração. É o que ela mostra em Veia Nordestina, projeto que reúne um álbum com 12 faixas e um mini-documentário, fazendo o link entre a tradição e a renovação do forró, baião e afins. O projeto venceu o edital Natura Musical. Disponível nas plataformas digitais.