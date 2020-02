Quatro amigas morrem em acidente voltando do Carnaval em SC

Bruna Santos, Bruna Silvestro, Ana Caroline e Paloma Valter voltavam do Carnaval quando aconteceu acidente

(Foto: Reprodução)

Quatro amigas morreram em um acidente de carro na BR-282, na região da Serra Catarinense, na terça-feira (25). As vítimas tinham 25 e 26 anos. Uma delas chegou a ser socorrida par ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, em Lages, mas acabou morrendo por conta dos ferimentos. A informação é do Uol.

Elas estavam em um veículo Ônix, que ficou destruído na batida com um RAV4. O acidente foi por volta das 18h30, perto da localidade do Salto do Mariano, e chovia muito. Antes da batida, uma das amigas postou uma foto mostrando o trânsito congestionado no local.

O outro veículo era dirigido por um motorista de 60 anos, que também foi encaminhado para o hospital de Lages. Nâo há detalhes sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) diz que o Ônix perdeu o controle em uma curva e acabou invadindo a pista contrária, batendo de frente na RAV4.

(Foto: Divulgação/Polícia Militar Lages)

Vítimas

Morreram na hora da batida Bruna Silvestro, 25, Paloma Corrêa Valter e Ana Caroline Basso, ambas de 26. Já Bruna dos Santos, 26, foi socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital no dia seguinte ao acidente.

Paloma e Bruna dos Santos eram dentistas, enquanto Bruna Silvestro era médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e Ana Caroline era arquiteta.

Todas moravam em Doiz Vizinhos, no Paraná, e voltavam de Florianópolis, onde passaram o Carnaval juntas. A engenheira Aline Meggiolaro, 30, contou ao Uol que as jovens eram amigas de infância.

Mais próxima de Paloma, ela diz que pensou imediatamente na jovem quando uma amiga ligou falando de um acidente com um carro de Dois Vizinhos. "Na hora eu pensei na Paloma e pedi para uma amiga investigar. Mandei mensagem para Paloma, mas ela não recebeu. Aí eu entrei num ônibus e desliguei o celular porque estava com pouca bateria. Quando o liguei novamente, percebi que ela não havia recebido ainda a mensagem e comecei a ficar nervosa, logo recebi uma ligação que confirmou que o acidente era com ela e com mais três amigas", diz.

A cidade está toda abalada com as mortes. "Dois Vizinhos está em luto, não tive contato ainda com os familiares mas amigas mais próximas estão inconformadas e até mesmo quem nem conhecia está sensibilizado", afirma.

Luto

O pai de Bruna dos Santos postou uma mensagem nas redes sociais lamentando a morte da filha. "Minha filha querida você rasgou meu coração. Vá com Deus minha doutora Bruna. Você sempre será minha princesa", afirmou.

A clínica em que ela atuava como dentista especializada em crianças também comentou. "Hoje nossos corações estão de luto, nossa querida doutora Bruna foi morar junto a Deus, obrigado minha parceira por honrar a sua profissão até em seus últimos minutos nessa vida, te amamos nossa estrela".

O velório das quatro amigas deve ser conjunto, em um centro comunitário de Dois Vizinhos. A prefeitura da cidade decretou luto de três dias pelas mortes. A secretaria da Agricultura, onde trabalha a mãe de Bruna Silvestro, está sem atendimento ao público. A escola em que a mãe de Ana Carolina é diretora também ficará fechada durante o velório.