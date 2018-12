Quatro anos após 7x1, Felipão ganha a Bola de Prata

Um dia depois de vencer o Vitória por 3x2 e erguer a taça de campeão brasileiro no Allianz Parque, o técnico Luiz Felipe Scolari recebeu o troféu melhor técnico do Bola de Prata nesta segunda-feira (3). É óbvio que a lembrança do 7x1 há quatro anos na semifinal da Copa do Mundo veio à tona. E Felipão destacou que o título com o Verdão invicto sobre seu comando traz uma nova perspectiva à sua carreira.

"É algo que te faz pensar de uma maneira diferente de uma sequência que você tenha imaginado para a sua carreira. Voltar a um clube que te recebe de portas abertas, com o qual você tem identidade", disse.

"O Palmeiras é um clube que me dá algo que eu tenho também no Grêmio. Uma ligação que te faz mudar de atitude, de pensamento. A homenagem que recebi aqui após o título marcou e marcará para sempre, quem sabe pode mudar algumas situações na minha carreira", completou.

Esta foi a 49 edição do Troféu Bola de Prata, que desde 1970 premia os melhores atletas e treinadores do futebol brasileiro. A premiação era organizada pela Revista Placar, mas desde 2016 está sob batuta da ESPN.

Felipão destacou que a sua maior tarefa enquanto treinador foi devolver a auto-estima ao estrelado elenco palmeirense. "Foi fundamental, porque todos abraçaram o que a gente transmitiu. De que deveríamos jogar de uma forma, não se importa se ia ganhar o jogo ou não", disse.

"O grande mérito do título é dos jogadores, por entenderem que precisavam jogar de uma maneira só sem importar quem a gente escalasse. Com isso a equipe foi crescendo e chegamos ao título brasileiro", completou.