Quatro baianos disputam a Copa do Mundo de maratonas aquáticas

Duas gerações de nadadores baianos estarão nas águas de Seychelles, um arquipélago de 115 ilhas no Oceano Índico, próximo a Madagascar, na África, para disputar a segunda etapa da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas. A prova feminina começa às 3h deste sábado (10) para domingo (11) e a masculina, às 6h. Ambas serão de 10km.

Lá estarão Ana Marcela Cunha, tetracampeã do circuito (2010/12/14/18), Allan do Carmo, campeão em 2014, Victor Colonese e a caçula Arícia Péreé. Aos 27 anos, Ana Marcela venceu a primeira etapa, em Doha, no Catar, enquanto Allan, de 29, e Victor, de 27, terminaram a prova em 17º e 26º, respectivamente.

Já Arícia, de 17 anos, fará sua estreia numa etapa de Copa do Mundo adulta. Em março, ela ficou com o bronze nos no Jogos Sul-Americanos de Praia, em Rosário, na Argentina. A baiana começou a carreira nas provas de velocidade, mas, aos poucos, foi se adaptando para distâncias maiores e, atualmente, já desponta como uma das grandes promessas do país na maratona aquática.

Para os outros três baianos, a etapa vai servir de preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos, em Gwangju, na Coreia do Sul. Ana Marcela nadará os 5km, os 10km e os 25km, além do revezamento de 5km. Nos 25 km, a baiana é tricampeã mundial. Nas outras conquistou três pratas (10km) e dois bronzes (5km), além de uma prata nos 5km por equipe.

Allan e Victor estão classificados para os 10km, sendo que o primeiro ainda pode disputar os 5km. Ele ficou empatado com Fernando Ponte na seletiva, realizada no Troféu Maria Lenk, em abril, e a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, ainda vai definir quem será o representante brasileiro ao lado de Diogo Villarinho, que venceu a prova.