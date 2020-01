Quatro baianos são convocados para seleção brasileira de canoagem

Quatro atletas baianos foram convocados para a seleção brasileira de canoagem: no masculino, Evandilson Elisio Avelar, Jonatan Coutinho dos Santos e Izaquiel dos Santos e Santos vão se juntar à equipe que já tem os medalhistas Isaquías Queiroz e Erlon Silva. Já no feminino, Evelin Gomes também integra a seleção. O quarteto viaja para Minas Gerais na próxima segunda-feira (20).

Todos os quatro passam a integrar oficialmente a equipe permanente de canoagem brasileira 2020. Já nos dias 18 e 19 março, a equipe estreia na Copa Brasil de Canoagem, em São Paulo. Eles pertencem ao projeto social Remando no Rio de Contas, executado com o apoio do Governo da Bahia, por meio da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb).

Projeto

Com atividades desde 2017 nas cidades de Ubatã, Ubaitaba e Itacaré, o projeto Remando no Rio de Contas atende 270 jovens de 08 a 18 anos e é desenvolvido por meio de convênio firmado entre a Sudesb e a Associação Cacaueira de Canoagem – ACC. Para executar a ação, a entidade conta com o apoio das seguintes associações: Canoagem de Itacaré (ACI) e Ubatense Esportiva de Canoagem (AUEC).

Interessados ainda podem se inscrever nos núcleos desenvolvidos nos três municípios. As aulas práticas acontecem durante todos os dias da semana, com oficinas às segundas e quartas-feiras. Para se inscrever, o responsável pelo jovem deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência.