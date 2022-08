Quatro brasileiros são indicados para o prêmio 'Craque da Libertadores'

Cinco dos seis jogadores indicados para Craque da Copa Libertadores de 2022 são de times brasileiros. A Conmebol revelou, nesta terça-feira (30), a lista com os atletas finalistas do Flamengo, Palmeiras e Athletico-PR, os três brasileiros semifinalistas da competição, além do Vélez Sarsfield, que também tem um representante.

Veja a lista de indicados no fim do texto.

O domínio dos clubes brasileiros é total nesta premiação, que vai ter o atleta escolhido anunciado após a decisão do torneio, em 29 de outubro, a ser disputada em Guayaquil, no Equador. Gabriel Barbosa foi o vencedor no ano passado, enquanto Marinho, então no Santos, ganhou em 2020 e Bruno Henrique, em 2019.

As semifinais da Libertadores começam nesta terça com Athletico-PR x Palmeiras, em Curitiba. Na quarta-feira (31), será a vez de Vélez Sarsfield e Flamengo se enfrentarem pelo jogo de ida, na Argentina.

Além do Craque da Copa Libertadores, existe também a premiação do Rei da América, que é indicado após jornalistas escolherem o melhor jogador da principal competição da América do Sul.

Veja lista dos indicados a Craque da Libertadores 2022