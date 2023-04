Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Santa Catarina

Quatro crianças foram mortas em um ataque a uma creche em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. O ataque aconteceu na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo informações do g1, uma pessoa invadiu a creche Bom Pastor e atacou crianças que estavam no local. Um homem de 25 anos invadiu a creche com uma machadinha, atacou as crianças e depois se entregou no Batalhão da PM, segundo o delegado geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel.

"A Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, que tem expertise na extração de dados de telefone e computadores. A gente quer identificar se tem mais algum participante. Se mais alguém participou. Como ele tramou esse plano. Onde ele obteve informações", disse o delegado-geral.

A Polícia Civil e equipe do Instituto Médico Legal (IML) estão no local.