Quatro editoras cancelam participação na Festa Literária da Praia do Forte

Quatro editoras baianas cancelaram a participação na Festa Literária de Praia do Forte - Flipf: Caramurê, Edufba, Pinaúna e Solisluna comunicaram que não vão mais estar presentes no evento, que, em este ano chega à terceira edição.

As editoras emitiram nota pública conjunta agradecendo o convite para participação no evento e explicaram que a mudança no formato do evento motivou a saída coletiva: "As editoras buscaram uma solução conjunta com a produção da Flipf. Entretanto, infelizmente, não houve espaço nem tempo hábil para uma participação que evidenciasse a importância da produção editoral e literária que estas editoras representam", diz o comunicado.

O escritor Breno Fernandes, um dos selecionados no Selo João Ubaldo Ribeiro, da Fundação Gregório de Matos, seguiu pelo mesmo caminho, de forma independente. Ele promoveria a primeira sessão de autógrafos e venda de seu livro, As Fotos Roubadas. Duas das três mesas que ele participaria eram promovidas pela Caramurê.

"Pelo que me foi informado, o evento, que aconteceria num só lugar, o Castelo Garcia D'Ávila, foi de última hora reformatado: as chamadas atrações principais foram para o centrinho, para o Espaço Baleia Jubarte, e os palcos alternativos ficaram no Castelo, quase 4 km distante", afirmou Breno.

Ele completou: "Suponho que a produção tenha tido bons motivos para a mudança. E que esteja planejando uma forma rápida e prática de fazer o público transitar pelos dois espaços. Por outro lado, todo mundo que frequenta festas literárias sabe que é justamente a proximidade dos diferentes palcos que cria uma dinâmica na qual se torna possível, para os autores, conquistar novos leitores e, para as editoras, fazer vendas significativas". E finaliza: "sem isso não é festa. Não para quem busca viver da escrita e da publicação de livros".

O que diz a Flipf

Em nota, a Flipf afirmou que a intenção da Festa é ser um evento de cunho formativo e informativo, promovendo o acesso democrático ao livro e o estímulo à leitura, não tendo como foco principal ser um evento comercial. "Por conta disso, fazemos uma festa totalmente gratuita, inclusive sem cobrança de taxas ou comissões para as editoras", diz a organização da Festa.

Ainda de acordo com a produção do evento, houve a necessidade de mudar uma das programações, o O Canto da Palavra, de Castelo Garcia D'Ávila para o Espaço Baleia Jubarte, que acolhe as mesas literárias desde a primeira edição. Por fim, a Flipf também afirmou que disponibilizará transporte gratuito para o público todos os dias, ida e volta, do Baleia Jubarte ao Castelo Garcia D'Ávila, 'diversas vezes ao dia'.

Programação O Canto da Palavra

Dia 05/08

10 h

Mesa 2 / Bahia Moderna Bahia

Lia Robatto, Kátia Borges, Francesco Perrota-Bosch

13h30

Mesa 3 /Lute como uma garota

Giovana Madalosso, Roberta Estrela D`Alva, Milena Britto

16h

Mesa 4: Do amor e outros demônios

Ariana Harwicz, Socorro Acioli, Franklin Carvalho

Multiverso:Oficina Criativa do fazer Poético

Convidado:Anderson Shon

16h30

Mesa 5 – Eu vi o mundo

Aldri Anunciação, Raphael Montes

Dia 06/08

10h

Mesa 5 – Eu vi o mundo

Aldri Anunciação, Raphael Montes

13h30

Mesa 6 / Outras palavras

Alex Simões, Maria Dolores Rodriguez e Ondjaki

16h

Mesa 7 / Vida que segue



Dia 07/08

9h

Mesa 8: Entre o céu e a terra

Naine Terena, Denizia Kawany Fulkaxó, Ró de Nuca

Mesa 9 /Bahia póstudo

Ayrson Heraclito, Capinan, Everlane Moraes

Confira a programação completa em https://www.flipf.com.br