Quatro jogadores desfalcam o Vitória contra o Avaí

O Vitória jogará desfalcado de quatro jogadores contra o Avaí, na 9ª rodada da Série B do Brasileiro. Titulares na vitória contra o CRB, os atacantes Matheusinho e Léo Gamalho foram vetados do jogo em Florianópolis, sábado (27), às 17h30, no estádio Ressacada.

Ambos foram substituídos no decorrer do segundo tempo da vitória por 1x0 contra a equipe alagoana, no Barradão. Matheusinho sofreu um trauma no joelho e Léo Gamalho torceu o tornozelo. Eles se juntam a outros dois jogadores no departamento médico. O meia Giovanni Augusto, com lesão na panturrilha, e o atacante Zé Hugo, com inflamação no dente, seguem fora.

Com a ausência de Matheusinho, Osvaldo deve voltar para a sua posição original, na ponta direita do campo, e outro jogador deve ser escolhido para fazer a armação das jogadas no meio-campo. Thiago Lopes, Diego Torres e Gegê são opções.

Caso o técnico Léo Condé prefira manter Osvaldo centralizado, Railan pode dobrar a lateral direita com Zeca para atuar como ponta. Ele foi o escolhido para substituir Matheusinho durante o jogo contra o CRB.

O mesmo ocorreu com Santiago Tréllez quando Léo Gamalho se machucou. O atacante colombiano pode ganhar a primeira oportunidade como titular nesta Série B. Nesse caso, Welder seguiria como opção entre os reservas.

O elenco rubro-negro se reapresentou na manhã desta quinta-feira (25), na Toca do Leão, e viaja no início da tarde para Florianópolis. A previsão é que a comissão técnica e os 22 jogadores relacionados para a partida cheguem na capital catarinense às 20h45.

Na sexta-feira à tarde, o grupo rubro-negro realiza a última atividade preparatória para o jogo, no centro de treinamento do Figueirense, em Palhoça, localizada na Região Metropolitana de Florianópolis.

Com 18 pontos, o Vitória é o líder da Série B do Brasileiro. Já o Avaí não vive situação confortável. A equipe catarinense é a porteiro da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com os mesmos sete pontos da Ponte Preta, que abre o grupo de degola.