Quatro lives especiais para curtir no fim de semana

Fafá de Belém realiza neste sábado (13) sua primeira live. E bem no Dia de Santo Antônio. Para marcar a data, ela promete repertório somente com temas românticos, todos temas de novelas, suas e de artistas como Chico Buarque, Roupa Nova, José Augusto, entre outros.

“ Eu tenho mais de 30 temas de novela, só na TV Globo. Vou fazer um apanhado disso e somar com temas de outros artistas que eu nunca gravei”, conta Fafá. Além disso, diz, Santo Antônio é padroeiro de Lisboa também, então, a apresentação terá também o fado Só Nós Dois, que ela gravou para uma trilha. Entre as confirmadas estão Coração do Agreste (Tieta), Linda Flor (Éramos Seis), Filho da Bahia (Gabriela) e Sereia (Especial Plunct Plact Zoom). “A apresentação tem objetivo de falar de encontros, desencontros e reencontros. É para se emocionar mesmo, eu não quero meio de caminho. É uma live para mandar recado apaixonado”, brinca Fafá. Ás 17h, no canal Oficial do YouTube.

Alcione canta em prol dos profissionais de saúde do Maranhão (Foto: Elizeu Fiúza)

Alcione Canta o Maranhão

Alcione realiza neste sábado (13), às 20h, no canal do Youtube, em que celebra o clima junino que já toma conta de seu estado.

No repertório, estarão grandes sucessos do São João do Maranhão como Boi de Lágrimas (Raimundo Makarra), “Tambor de Crioula” e “Maranhão, Meu Tesouro Meu Torrão” de Humberto de Maracanã no portal Imirante (www.imirante.com) e na rádio Mirante FM 96,1 (Maranhão). A sua live solidária em prol dos profissionais da saúde do estado do Maranhão





Carlinhos Brown: live na televisão e no Youtube (Foto: Iza Campos/divulgação)

Carlinhos Brown em Umbalista

Reunindo canções e emoções de sua trajetória, Carlinhos Brown comandará uma live inédita, diretamente do seu estúdio-casa, neste sábado (13) batizada de Umbalista, com transmissão ao vivo às 20h no Sony Channel – canal de TV por assinatura -, e no canal oficial do artista no YouTube.

A live contará com a participação especial de Chico Castillo, do lendário grupo cigano Gipsy Kings que vendeu mais de 20 milhões de álbuns pelo mundo, e também da cantora cubana Gloria Estefan, que também tem um trabalho em andamento com o artista, ainda não lançado.





Martindo da Vila: roda de samba em casa (Foto: Marcos Hermes/divulgação)

Martinho da Vila faz Batuque na Cozinha

Neste domingo (14), às 15h, o cantor Martinho da Vila faz uma live em que convida as famílias brasileiras a participar de um divertido Batuque na Cozinha. Diretamente de sua casa na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Martinho conversa com o público, contando casos curiosos da história do samba e de seus mais de 50 anos de carreira.

Além do bom papo, pérolas do samba e grandes sucessos estarão nesta live inédita, com transmissão ao vivo pelo canal oficial de Martinho da Vila no YouTube. O cantor abre a intimidade da sua casa e faz samba da melhor qualidade usando itens de sua cozinha, além de pandeiro e tamborim.

“Em 2015, fiz um show a convite do André Midani, quando me apresentei propositalmente só, tendo ao meu lado apenas alguns pequenos instrumentos de percussão. Agora, levo para o Batuque na Cozinha garrafas, panelas, pratos e muitos sucessos”, avisa Martinho. A apresentação faz parte do projeto Roda de Samba Original