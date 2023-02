Quatro maneiras de incluir vinho em seu Carnaval

É claro que vinho não é a primeira coisa que vem à cabeça do brasileiro quando ele pensa em Carnaval. Uma pena, pois a bebida — quando consumida da maneira correta — se encaixa perfeitamente com blocos, cortejos, festinhas, calor, música alta e clima de pegação. Confira o que escolher para cada estilo de festejo e curta sua festa sem parecer pedante ou inadequado.

Drink Clericot (Foto: Divulgação)

1. Vai beber na rua? Escolha vinho em lata

Já se foi o tempo que só se via latinha de cerveja ou de refrigerante. Vendidos em unidades de 269 ml, os vinhos enlatados são práticos, gelam rápido, têm design divertido e o melhor: dispensam taças e saca-rolhas. No Brasil, marcas como Becas Sparkling (Casa Valduga), Somm (Miolo), Mysterius (Guatambu), Lovin e Tropical trazem espumantes, frisantes e vinhos tranquilos com propostas mais refrescantes e fáceis de beber. É só encher o cooler ou a bolsa térmica de gelo pra ir atrás do caminhão com sua lata na mão.

Esta, inclusive, é a aposta da cantora Claudia Leitte para o bloco Largadinho. A loira se tornou sócia da Artse, marca de vinhos em lata; e disponibilizará 2 mil unidades do Prosecco Artse entre os dias 19 e 21 de fevereiro. “É a embalagem perfeita para quem quer beber um prosecco geladinho nas festas e blocos de carnaval”, explicou a artista.

2. Vai curtir em casa? Escolha vinhos leves e refrescantes

Vinhos brancos, rosé e tintos leves, sem passagem por barricas de carvalho, combinam não apenas com a folia carnavalesca; mas também com o calor típico desta época do ano.

Escolha brancos de acidez média ou média alta, como Sauvignon Blanc, Alvarinho e Pinot Grigio; além de rosés clarinhos como os da região de Provence, ao Sul da França. Prefere tintos? Aposte naqueles elaborados com a uva Gamay, como Beaujolais Nouveau; exemplares de Pinot Noir da América do Sul, além dos vinhos das uvas País e Cinsault elaborados no Chile.

Tente, ainda, espumantes elaborados pelo método charmat e, principalmente, vinhos que vêm com tampa de rosca. São muito mais práticos!

3. Vai pra piscina ou praia? Escolha vinhos feitos para beber com gelo

Adicionar algumas pedrinhas de gelo ao vinho é polêmico, pois a água dilui a bebida e altera suas características básicas. Mas algumas opções do mercado são feitas justamente para que você gele seu vinho sem culpa, pois têm maior concentração de sabor e dulçor.

Entre os produtos mais conhecidos estão o Chandon Passion On Ice (a partir de R$ 109) e do Casa Perini ICE (R$ a partir de R$ 55), espumantes meio secos elaborados no Brasil; além dos franceses Rosé Piscine (a partir de R$ 69) e Tous-à-la-Mer (a partir de R$ 95).

4. Quer sair da mesmice? Aposte nos drinks com vinho!

O jeito mais divertido de incluir o vinho em seu carnaval é fazendo drinks!

O mais simples é o Portonic, feito com 80 ml de vinho do Porto branco; 80 ml de água tônica e 2 fatias de limão-siciliano. Troque o Porto por Jerez Fino e tenha uma Jerez Tônica, menos doce e mais diferentona.

Tem espumante em casa? Aposte no Kir Royal, elaborado com 10 ml de licor Creme de Cassis, 90 ml de espumante brut e frutas vermelhas. Ou, ainda, no Aperol Spritz; feito com 90 ml de Prosecco ou outro espumante brut, 60 ml de Aperol, 30 ml de água com gás e cubos de gelo.

Com vinho branco ou rosé, a melhor opção é um Clericot — excelente para dividir. Em uma jarra de um litro e meio, adicione 750 ml da bebida, 350 ml de água com gás gelada (ou água tônica zero), uma maçã verde cortada em tirinhas, um cacho de uvas tintas sem sementes, morangos, folhas de hortelã e cubos de gelo. Fica uma delícia!

Sete vinhos que vão fazer bonito em seu carnaval:

1. Somm Frisante Lata (a partir de R$ 12): Feito com uva Moscato do Vale do São Francisco, é vibrante, docinho e saboroso!

2. Espumante Terranova Brut Rosé (A partir de R$ 45): Feito principalmente com a uva Grenache no Vale do São Francisco, tem notas de frutas vermelhas e acidez marcante.

3. Fundação Eça de Queiroz Tormes Baião (A partir de R$ 89,90): Da região de Baião, em Vinho Verde, este branco das uvas Avesso e Arinto traz aromas tropicais e florais, com acidez marcante.

4. Capella dos Campos Alvarinho (A partir de R$ 75): Elaborado na região de Campos de Cima da Serra, no Rio Grande do Sul, traz a tipicidade da Alvarinho com notas mais tropicais, corpo médio e acidez vibrante.

5. Cono Sur Bicicleta Pinot Noir Rosé (A partir de R$ 69): Da região de Bío-Bío, no Chile, este rosé traz uma cor vibrante, notas intensas de cerejas, morangos e ameixas com paladar sutil e elegante.

6. Queulat Single Vineyard Gran Reserva Cinsault (a partir de R$ 120): Do Vale do Itata, no Chile, mostra nos aromas notas de ameixas, cerejas, terrosas, florais, de ervas e de especiarias doces, com acidez vibrante e taninos finos.

7. Valparaíso Vitale Sangiovese Clarete (a partir de R$ 139): Da Serra Gaúcha, este interessantíssimo tinto estilo clarete traz aromas de frutas vermelhas com notas terrosas e especiarias.