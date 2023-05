Quatro membros de grupo acusado por 17 mortes são presos na Bahia

Quatro pessoas acusadas de fazer parte de um grupo de criminoso responsável por pelo menos 17 mortes em Mairi e Várzea da Roça, na Bahia, foram presos na manhã desta sexta-feira (19), em ação conjunta da 16ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Jacobina) com as polícias Militar e Rodoviária Federal.

“Este grupo, oriundo de Baixa Grande, estava querendo adentrar na região e se firmar, diante da prisão, no ano passado, do líder de outra quadrilha, que foi localizado em São Paulo durante uma ação conjunta da 16ª Coorpin com a Polícia Civil daquele estado”, explica o coordenador regional de Jacobina, delegado Antônio Eduardo Santos Brito.

Intitulada de Fogo Cruzado, a ação cumpriu ao todo 26 mandados de prisão e de busca e apreensão. Os suspeitos presos também eram investigados por tráfico de drogas. Um deles foi flagrado no povoado de Santo Antônio com seis espingardas, sendo autuado por posse irregular de arma de fogo. Munições, uma balança e celulares também foram apreendidos.

Equipes das Delegacias Territoriais de Mairi e Várzea da Roça, das Coordenadorias Regionais de Itaberaba, Serrinha e Senhor do Bonfim, da 91ª CIPM, Cipe/Semiárido, Rondesp, Peto e do Grupo de Policiamento Tático da PRF deram apoio na operação.

Os presos foram encaminhados para a custódia das delegacias de Mairi e Várzea da Roça e estão à disposição da Justiça. “A ação terá desdobramentos para localizar outros integrantes do grupo criminoso”, ressaltou Antônio Brito.