Quatro nações desistem de participar da Paralimpíada de Tóquio

A poucos dias para o início das Paralimpíadas, quatro nações desistiram de suas participações. Samoa, Kiribati, Tonga e Vanuatu não estarão nos Jogos, devido a restrições de viagens por causa da pandemia da covid-19. A informação foi confirmada pelo porta-voz do Comitê Paralímpico Internacional (IPC), Craig Spence.

Os países são localizados em ilhas do oceano Pacífico, e os sete atletas teriam que passar pela Austrália. Segundo a entidade, eles foram prejudicados financeiramente pela regra de quarentena de duas semanas em hoteis, para viajantes internacionais. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começam na próxima terça-feira (24).

"Temos várias nações das ilhas do Pacífico que não poderão viajar. A razão é que eles precisariam viajar de seu país pela Austrália, onde há regras rígidas no momento. Eles teriam que ficar em quarentena por duas semanas antes de chegar. Ainda precisariam ficar em quarentena no caminho de volta, então efetivamente precisariam pagar por quatro semanas extras em um hotel", explicou.

"São pequenos Comitês Paraolímpicos Nacionais e simplesmente não têm os recursos para fazer frente a essas despesas, infelizmente foram retirados", completou Spence.

Desde a primeira fase da pandemia, a Austrália adotou regras rígidas. E, por causa da lentidão na vacinação e novos surtos da variante Delta, o país prolongou a quarentena imposta há dois meses, incluindo um toque de recolher. Ao todo, mais de 10 milhões de habitantes estão confinados, principalmente nas duas maiores cidades do país, Sydney e Melbourne, e na capital, Camberra.