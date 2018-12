Quatro pessoas morrem e 14 são presas em megaoperação na Bahia

Quatro pessoas morreram e outras 14 foram presas nesta quarta-feira (5) durante megaoperação da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) em Salvador e Região Metropolitana.

Roberto dos Santos, 36 anos, o 'Beto', apontado como líder da organização criminosa com base no Bairro da Paz, era o alvo principal da ação. Ele foi morto em confronto com a polícia em Villas do Atlântico, no condomínio Intervillas, moradia de alto padrão, na cidade de Lauro de Freitas. No momento em que equipes da polícia civil chegaram na casa, Beto correu para um dos cômodos e reagiu atirando. Foi socorrido, encaminhado para o Hosptial Menandro de Faria, mas não resistiu.

Com o chefe da organização, segundo a SSP-BA, foram apreendidos uma pistola fabricada na Rússia calibre 9 mm, carregador, munições, um veículo modelo Spin e documentos falsos (RG, CNH e Título de Eleitor) em nome de Marcos Silva Machado.

Na casa foi cumprido ainda o mandado de prisão contra Jucileide Pereira Vieira, 29, esposa de Beto. Ela fazia, segundo a SSP-BA, parte do núcleo econômico da quadrilha e agilizava a lavagem do dinheiro adquirido com o repasse de drogas. Estabelecimentos de fachadas (salão de beleza, lojas de artigos infantis, comércio de bijouteria e locação de imóveis) eram utilizados para validar os recursos ilícitos.

A SSP-BA informou que a quadrilha movimentava R$ 2 milhões por mês. A megaoperação 'Guerra e Paz', deflagrada na madrugada desta quarta-feira (5) em bairros da cidade de Salvador, combate quadrilhas responsáveis pela distribuição de drogas e armas na Bahia.

O trabalho de investigação é coordenado pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e Superintendência de Inteligência (SI) da Secretaria da Segurança Pública.

Mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos por cerca de 400 policiais civis e militares. Cães farejadores estão sendo empregados nas diligências.

No Bairro da Paz foram localizados Jucilene Pereira Vieira, 33, a 'Fia', Jaqueline Pereira Vieira, 20, ambas irmãs de Jucileide, Hermínio Oliveira Moreira, 43, Cristiano Cândido dos Santos, 40, Bárbara Santana Barreto, 30, Elias Cunha Braz, 33, Luan Almeida dos Santos, 18, Silvano Sena dos Santos, 25, Cristiano Timóteo do Nascimento, 32, Cleiton Couto Pinto, 22, Rodrigo Pereira Neri, 26, Eliseu Silva do Nascimento, 21, e Joilma dos Santos Reis, 26, todos presos por determinação judicial.



Nos cumprimentos de mandados de prisão de Darlan Oliveira da Silva, 25, Leandro de Jesus Ramos, 28, e Rodrigo Conceição dos Santos, 29, houve confronto. O trio foi socorrido para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiu.

"Estamos com as equipes ainda em campo e monitorando outros possíveis alvos. Importante ressaltar o apoio do SI da SSP. Trabalho primoroso e reforça o combate ao tráfico em 2018", destacou o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão.

A ação resultou ainda na apreensão de quatro pistolas, um revólver, cerca de 50 kg de maconha e crack, R$ 17 mil e três veículos (dois carros e uma motocicleta). A cadela Funk, da raça Cocker Spaniel, pertencente à Coordenação de Operações com Cães da COE indicou a localização da droga, que estava enterrada.

*Com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier