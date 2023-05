Quatro pessoas são presas com 256 kg de maconha no oeste da Bahia

Agentes da 86° Companhia Independente da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal prenderam uma mulher e três homens com 256 quilos de maconha prensada em tabletes na cidade de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (26). A ação aconteceu com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe).

O material ilícito foi encontrado em um dos pontos de abordagem da ação, denominada Operação Aerarium. Segundo o comandante da Cipe Cerrado, major Geovanni Damasceno, três carros que estavam sendo conduzidos em alta velocidade foram vistoriados pelas equipes.

"É possível que esta droga estivesse chegando para ser distribuída na vaquejada de Formosa do Rio Preto, que começou ontem e segue até o próximo domingo", pontuou o comandante.

Além da maconha, os três carros também foram apreendidos: um Jeep Compass, placa QOJ 5D99, um Kia Sportage, placa KXY 9J78 e um Renault Clio, placa FVZ 4B47.

Todo o material apreendido foi direcionado ao posto da Polícia Civil na Vaquejada.