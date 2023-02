Quatro pessoas são presas em ação contra pesca ilegal na Bahia

Quatro pessoas foram presas nesta segunda-feira (8) na Operação Interludium, deflagrada pela Polícia Federal, com a participação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental da (Coppa) da PM, para combater a pesca ilegal com bombas na Baía de Todos os Santos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos.

A ação levantou evidências de pesca ilegal nas praias da Boa Viagem, Pedra Furada, Ribeira e dentro das docas da Codeba.

De acordo com o comandante da Coppa, major Sérgio Luís das Neves Dias, a pesca com bomba impacta diretamente na vida marinha na Baía de Todos os Santos. O oficial explicou ainda que também foram encontrados materiais utilizados na fabricação do artefato explosivo, como estopim, enxofre e cordel.

Durante a ação, os agentes de segurança também localizou, na Baixa do Bonfim, um suspeito de tráfico de drogas com porção de maconha e mais de R$ 1,3 mil em espécie.