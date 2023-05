Quatro policiais são mortos por colega dentro da delegacia

Três escrivães e um inspetor da Delegacia Regional de Polícia Civil de Camocim, no Ceará, foram mortos por um policial civil dentro da delegacia. O caso aconteceu no último domingo (14).

O suspeito, identificado como Dourado, inspetor da civil, cometeu os crimes, fugiu e se entregou pouco depois. Ele está sob custódia da Polícia Militar, segundo o G1, e estaria em "estado de choque" com os acontecimentos.

"Pessoalmente, ele não se encontra em condições de prestar esclarecimentos, por enquanto. Está em estado de choque, isolado e custodiado pela Polícia Militar. Estamos aguardando os procedimentos seguintes", disse a advogada do suspeito, Neirilane Roque.

Antônio Claudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda e Francisco dos Santos Pereira, e o inspetor Gabriel de Souza Ferreira estavam no local, quando foram vítimas do policial civil.

Antônio Claudio trabalhava na delegacia há cinco anos, era pai de duas meninas. Francisco do Santos tinha 45 anos, e deixou três filhos. Ainda não há informações sobre as outras duas vítimas.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), lamentou as mortes. "Manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da Segurança Pública do Estado. O Governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares das vítimas", escreveu.

O crime ocorreu durante a folga de Dourado. Na delegacia, ele iniciou os disparos e fugiu em um carro da polícia, mas acabou abandonando o veículo e se entregando em seguida.