Quatro refeições e banho de sol: a rotina dos bolsonaristas presos por ataques em Brasília

Há um mês o Brasil e o mundo assistiram a cenas de terror em Brasília, após bolsonaristas invadirem a Praça dos Três Poderes e destruir as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e o Palácio do Planalto. Com a reação policial, iniciada após o presidente Lula decretar intervenção federal na segurança do Distrito Federal, 1.398 pessoas foram presas pelas invasões.

Do total, 920 bolsonaristas permanecem presos em penitenciárias do DF, outras 19 foram transferidas para o 19º Batalhão de Polícia Militar e 459 foram liberadas, mas continuam sendo monitoradas por tornozeleiras eletrônicas.

Nas penitenciárias, os bolsonaristas possuem a mesma rotina diária dos demais detentos. As mulheres foram levadas para a Colmeia, e os homens foram levados para o Complexo Penitenciário da Papuda, de segurança máxima. Junto aos outros presos eles têm direito a 4 refeições diárias, duas horas de banho de sol e visitas limitadas.

Ao g1, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape) detalhou a composição dos alimentos:

Café da manhã: pão com manteiga ou margarina e um achocolatado

Almoço: refeição de 650 gramas (150g de proteína, 150g de guarnição, 150g feijão - 90g de grão e 60g de caldo - e 200g de arroz) e um suco de caixinha

Jantar: refeição de 650 gramas (150g de proteína, 150g de guarnição, 150g feijão - 90g de grão e 60g de caldo - e 200g de arroz)

Ceia: sanduíche e uma fruta

Higiene pessoal

Assim como os demais presos, os bolsonaristas recebem mensalmente o kit de higiene pessoal, composto por um creme dental, uma escova de dente, 1 kg de sabão em pó, dois rolos de papel higiênico, um desodorante e um sabonete líquido. Na penitenciária feminina, as detentas também recebem dois pacotes de absorventes, 500ml de shampoo e 500ml de condicionador.

O acesso à água para consumo e higienização fica disponível 24 horas na torneira das celas, segundo a pasta, segundo a Seape. Eles também colchões e outros materiais individuais. Os detentos também podem receber itens de higiene da família.