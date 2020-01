Quatro reforços do Bahia já estão regularizados

Recém-contratados, os volante Jadson, o meia Daniel e os atacantes Clayson e Rossi já podem entrar em campo com a camisa do Bahia. Eles tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, estão regularizados.

O zagueiro Ernando, que renovou contrato com o Esquadrão, também teve o nome publicado no BID.

Dos seis jogadores oficializados como contratações nesta temporada, dois ainda não foram regularizados: os laterais Juninho Capixaba e Zeca, que estavam no Grêmio e Internacional, respectivamente.

O Bahia estreia na Copa do Nordeste no próximo dia 25, quando enfrenta o Santa Cruz, às 16h, no estádio do Arruda, no Recife.