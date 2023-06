Quatro restaurantes inovadores para um lanche ou jantar romântico em Salvador

Locais temáticos, parques aquáticos, decorações criativas e pratos fora dos clichês se misturam nesta seleção especial e cheia de romantismo:



1. Salvador Beach Club | @salvadorbeachclub

(Foto: Divulgação)

O Beach Club Salvador é um espaço à beira-mar, que une piscinas e brinquedos aquáticos (principalmente infantis), proporcionando uma experiência de clube junto à praia. Mas não para por aí: o local é também acompanhado por um excelente restaurante de gastronomia baiana. Lá, é possível encontrar uma variedade incrível de petiscos, pratos principais, cervejas geladas e deliciosos drinks, além de desfrutar de apresentações musicais ao vivo. O ambiente é ideal para celebrar o Dia dos Namorados de uma maneira romântica e divertida.

➨ Endereço: Salvador Beach Club, Avenida Octávio Mangabeira, Pituaçu

➨ Horário de Funcionamento: De sexta a domingo, das 9h às 18h

➨ Contato: (71) 3363-5151



2. Fira Restaurante | @firarestaurante

(Foto: Divulgação)

Um cantinho da Grécia dentro de Salvador. Assim é conhecido o Fira, restaurante temático e cativante do bairro Caminho das Árvores. Estátuas gregas, flores pelos tetos, quadros criativos, área externa repleta de sofás relaxantes e muitos outros detalhes se misturam na decoração, trazendo o país europeu para dentro da capital baiana. É possível também encontrar muitos tons de azul e branco, que deixam tudo ainda mais dentro do tema. E, é claro: o cardápio também levará vocês dois para uma experiência internacional.

➨ Endereço: Alameda dos Sombreiros, 1110 – Caminho das Árvores

➨ Horário de Funcionamento: De terças a sábados, das 12h às 16h e das 19h às 23h; e domingos, de 12h às 19h

➨ Reservas: (71) 99107-4150

3. Bendito Quintal | @benditooquintal

(Foto: Divulgação)

As aberturas nas paredes assumem o lugar das janelas, oferecendo uma vista panorâmica da deslumbrante Baía de Todos os Santos. Com esses toques rústicos, tudo fica parecendo uma obra de arte no Bendito, o que deixa o espaço mais romântico. Os pratos preparados na hora em uma cozinha semi-industrial também proporcionam uma experiência única no local, que vai muito além de ser apenas cenário para fotos do Instagram.

➨ Endereço: Av. Sete de Setembro, 2998

➨ Horário de Funcionamento: De quinta, das 12h às 16h. Sexta, sábado e domingo, de 12h às 18h

➨ Contato: (71) 9954-7735

4. La Taperia | @lataperiasalvador

(Foto: Divulgação)

Assim que você cruza a porta de entrada, a experiência daquela noite já se inicia. Ir à La Taperia é como ser convidado para jantar na casa de um amigo, onde o conforto é garantido e a diversão é certa. Sendo uma das primeiras taperias em Salvador, o local é conhecido por suas deliciosas tapas e paellas. É uma opção diferente e fora do clichê para celebrar uma noite especial ao lado daqueles que você ama.

➨ Endereço: R. da Paciência, 251 – Rio Vermelho

➨ Horário de Funcionamento: De terça a quinta, das 17h às 23:30h. Sextas, de 17h às 00h. Sábados, de 17h às 23:30h. Domingos, de 12h às 16h

➨ Contatos: (71) 33346871, (71) 987161077, (71) 991165140