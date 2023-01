Quatro são presos em Amargosa por tentativa de latrocínio, violência doméstica e estelionato

Policiais civis da Delegacia Territorial de Amargosa defalgraram, nesta quinta-feira (26), a Operação Gênesis, com intuito de cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão na cidade. A ação prendeu quatro investigados por crimes diversos. Eles são envolvidos em ocorrências de violência doméstica, tentativa de latrocínio e estelionato contra idosos.

A primeira ação foi realizada contra uma dupla apontada por tentar matar um comerciante em novembro do ano passado. “Eles perceberam que ele estava com uma quantia elevada, subtraíram do estabelecimento R$ 7 mil e ainda efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. Com um deles, ainda foi encontrado um revólver calibre 32, sendo o criminoso também preso por posse ilegal de arma de fogo”, explicou o titular da DT/Amargosa, delegado Marcos Maia.

O segundo mandado cumprido foi contra um homem acusado de aplicar golpes em idosos. “O criminoso inicialmente vendia colchões às vítimas, quando então solicitava os dados pessoas e de conta corrente deles. A partir daí, ele realizava empréstimos e saques em instituições financeiras. O prejuízo causado aos cinco idosos já ultrapassa R$ 12 mil”, relatou o delegado.

O quarto preso é um homem acusado de descumprir medida protetiva de urgência. Ele tem perseguindo sua ex-esposa após o fim do relacionamento. “Visando resguardar a integridade física da vítima, solicitamos ao Judiciário o mandado de prisão, que foi expedido e cumprido”, finalizou o delegado. Todos os capturados passaram por exames de lesões corporais no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e seguem custodiados à disposição da Justiça.