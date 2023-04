Quatro suspeitos de tráfico são presos em Porto Seguro

Quatro pessoas foram presas por equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM), com mais de 180 porções de maconha, cocaína e crack, nas localidades do Baianão e do Parque Ecológico, em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia, na quarta-feira (5).

Na primeira ação, dois homens e uma mulher foram flagrados nas proximidades de uma instituição de ensino. Os criminosos foram alcançados com 55 trouxas de entorpecentes e R$ 187.

Na segunda ação, um homem carregava uma sacola. Quando ele avistou os PMs, tentou se desvencilhar dos materiais. Com ele foram apreendidas 130 porções de crack e cocaína, além de um celular. O tenente-coronel Alexandre Costa de Souza, contou que a unidade tem aumentado o policiamento perto das escolas da cidade.

“Os quatro foram apresentados na Delegacia Territorial (DT), onde estão à disposição da Justiça. Estamos em parceria com a Base Comunitária de Segurança da região para dar o suporte nas instituições de ensino e coibir o tráfico”, finalizou o oficial.