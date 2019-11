Quatro vezes comédia pra você rir

Após as confusões e as palhaçadas em Os Parças, o grupo de amigos Romeu (Bruno de Luca), Pilôra (Tirullipa), Toinho (Tom Cavalcante) e Ray Van (Whindersson Nunes) retorna para mais trapalhadas às telonas, em Os Parças 2. Desta vez, eles esbanjam luxo por conta de uma bolada a ser recebida por Romeu e vão parar num hotel todo glamouroso. No entanto, se dão mal quando o rapaz não ganha o dinheiro e, ainda por cima, passa a ser perseguido por uma espécie de mafioso chino-brasileiro.

Dirigido por Cris D'Amato (Sai de Baixo: O Filme e S.O.S. Mulheres ao Mar), esta continuação se vale da capacidade de improviso dos humoristas, vindos de diferentes plataformas, todos eles contribuindo com suas próprias personalidades para os personagens. “Trabalhar com trinta e três atores não foi fácil, mas o talento desses três (Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Tirullipa) me deixou confortável em saber que eu só precisava deixá-los à vontade e gravar”, explica D’Amato.

Na história, ao saírem fugidos do hotel de luxo, o quarteto vai parar num acampamento de férias muito estranho. E foi a primeira vez que o trio de comediantes, todos nordestinos, entraram em contato com esse conceito. “Isso de juntar a turminha de pijama não tinha lá no Nordeste. Nossa colônia de férias era um riacho onde subiam uns 35 meninos numa mesma boia’’, relembra Whindersson.

“Retornar ao personagem foi uma ótima experiência, porque agora o espectador pode conhecer um pouco mais sobre cada um. Além disso, trabalhamos com a certeza de que havia diversão nos sets de filmagem”, Tom Cavalcante



A continuação de Os Parças conta com participações das atrizes Mariana Santos e Fabiana Karla. Curioso é que, por conta das inúmeras cenas de ação, os protagonistas precisaram praticar exercícios todos os dias após as gravações para aguentar o ritmo. “Acordávamos bem cedo para treinar, já que o condicionamento físico forte era indispensável. Ficamos muito bem preparados. Agora, podemos concorrer com Velozes e Furiosos’’, brinca Tirullipa.



"Foi muito gostoso gravar esse filme, porque já sabíamos que íamos nos divertir muito. O talento desse pessoal é demais, é coisa de irmão", Whindersson Nunes