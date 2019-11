Quatro vítimas de queda de avião em Maraú são transferidas para SP

Quatro vítimas do acidente de avião em Maraú, no Baixo Sul do estado, foram transferidas de Salvador para São Paulo, nesta terça-feira (19). Elas estavam internadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e foram levadas para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, através de uma UTI aérea.

Foram transferidos os pacientes Marrie Cavelan, de 27 anos; Marcelo Constantino, 28, que é neto de Nonô Constantino, fundador da Gol; Eduardo Mussi, 33, viúvo de Maysa Mussi, segunda morte confirmada no acidente; e Eduardo, de 6 anos, filho de Eduardo Trajano e Marcela Brandão Elias, única que morreu logo após a queda.

O acidente aconteceu na quinta-feira (14) e deixou uma pessoa morta e nove feridos. Nos dias seguintes, outras duas pessoas morreram, Maysa Mussi e o ex-piloto Tuka Rocha, e sete permaneciam internadas em estado grave no HGE. Com a transferência dos quatro pacientes, permanecem em Salvador o piloto da aeronave Aires Napoleão, 66 anos, Fernando Oliveira Silva, 26, e Eduardo Trajano Telles Elias, 38 anos, pai do garoto de 6 anos.

As irmãs Marcela e Maysa, e o ex-piloto Tuka foram as vítimas fatais do acidente (Foto: reprodução)

A jornalista e relações públicas Marcela Brandão Elias, 37, foi a primeira vítima fatal. Ela morreu no local do acidente, na quinta-feira (14), mas o corpo precisou ser transferido para Salvador para ser identificado. Ele estava carbonizado e, por isso, serão precisos exames mais específicos.

Dois dias depois, a irmã dela Maysa Mussi, 27 anos, que também estava no avião, teve a morte confirmada. Ela estava internada no Hospital do Subúrbio desde o dia do acidente. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) informou que o corpo de Maysa permanece no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, no bairro dos Barris, aguardando a família.

No domingo (17), foi confirmada a morte do ex-piloto de Stock Car Tuka Rocha, 36 anos. O corpo dele foi levado pela família para São Paulo, onde foi velado e enterrado no Cemitério do Morumby, nesta terça-feira (19). Famosos como Rubens Barrichello, Otávio Mesquita e Marina Ruy Barbosa comparecem à cerimônia.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que não divulga o estado de saúde dos pacientes, mas contou que a maior parte deles está sob efeito de sedativos, por causa da forte dor pelo corpo, e alguns chegaram a precisar de anestesia geral para que a equipe médica pudesse fazer o processo de limpeza e curativos.