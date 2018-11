Quatrocentos médicos embarcam em Salvador de volta para Cuba

Na noite desta quinta-feira (29), médicos cubanos, vinculados ao programa Mais Médicos, voltaram para casa. Eles embarcaram no Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães, em Salvador, em dois voos fretados pela companhia cubana Aviación, às 20h30 e 23h.



Com a saída dos cubanos, um terço dos brasileiros inscritos para substituí-los abandonou vagas em seus postos de saúde de origem para atuar no programa federal, criando, assim, um déficit de 2.844 profissionais em outras localidades.



A situação foi mapeada pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e apresentada na manhã de ontem, numa reunião com membros do Ministério da Saúde.



Na Bahia, de acordo com o Conselho, mais de 400 médicos dos 765 inscritos trabalhavam na Estratégia de Saúde da Família.



Também nesta quinta, o ministério informou que 98% das 8.517 vagas no país foram ocupadas, mas somente 13% dos inscritos já se apresentaram nas cidades. As inscrições no edital, aberto em 20 de novembro, seguem abertas até o dia 7 de dezembro. O programa recebeu, até agora, 33.036 inscritos com CRM no Brasil.