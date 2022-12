'Que a gente possa seguir bailando até a final', diz Vini Jr

Vini Jr foi o responsável por abrir o caminho do Brasil na goleada por 4x1 sobre a Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Ao marcar o gol, aos 7 minutos do primeiro tempo, o atacante do Real Madrid comemorou do jeito que mais gosta: dançando dentro de campo.

O gesto, porém, já foi alvo de ofensas racistas. Vini Jr foi criticado por apresentadores de TV espanhóis, e chegou a ser comparado a um macaco. O caso gerou enorme repercussão internacional, mas não houve punição para os envolvidos.

Depois de marcar na Copa do Mundo, o jogador foi perguntado sobre as dancinhas, e se a competição era o melhor palco para responder as críticas. Ele mirou uma possível final e mandou forças para Pelé, que está internado.

"Que a gente possa seguir bailando até a final. E mandar um forte abraço para o Pelé, que está precisando de forças. Essa vitória vai para ele, que possa sair dessa situação, e que a gente possa ser campeão por ele", afirmou Vini Jr.

Em setembro, durante o programa esportivo espanhol El Chiringuito, o apresentador Pedro Bravo comentava sobre a expectativa do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, quando chamou o atacante de "macaco", ao vivo.

"Tem que respeitar, se quer dançar samba, vá fazer isso no Brasil. Aqui, tem que respeitar seus companheiros de profissão e deixar de ser macaco", disse Bravo. O apresentador depois pediu desculpas, e o programa afirmou que a expressão não se tratava de racismo. O caso gerou repercussão internacional, e jogadores, políticos e celebridades se posicionaram contra as ofensas racistas.

Além de Vini Jr, Neymar, Richarlison e Paquetá também marcaram para a Seleção, e Paik Seung-Ho descontou. O atacante do Real Madrid aprovou a atuação na partida.

"Era normal [Brasil desencantar]. Com o passar do tempo, íamos crescendo na competição. Cada jogo que passa estamos mais confiantes e entrosados. Hoje, jogamos contra uma equipe que dá espaço, e quando dá espaço para nós é muito complicado para o adversário. Temos muitas jogadas e personalidade para fazer um grande jogo", comentou.

Classificado, o Brasil vai enfrentar a Croácia nas quartas de final. A partida será na próxima sexta-feira (9), às 12h, no estádio Cidade da Educação. Quem passar pegará na semifinal o vencedor de Holanda e Argentina, que se enfrentam no mesmo dia.