Que dia o Brasil joga na Copa do Mundo? Veja tabela até a final

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, está chegando. A abertura acontece no próximo dia 20, com a partida entre o anfitrião e o Equador, às 13h (de Brasília), no estádio Al Bayt. Já o Brasil só estreará quatro dias depois, no duelo contra a Sérvia, dia 24, às 16h, no estádio Lusail.

Quer saber quando são todos os jogos da Seleção? O CORREIO te mostra os confrontos, datas, horários e até o caminho que a equipe de Tite, Neymar e companhia pode fazer na busca pelo hexa. Serão de três a sete partidas, a depender do desempenho.

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo G e, além da citada Sérvia, encara também a Suíça e Camarões na fase inicial. Avançam para o mata-mata o primeiro e o segundo colocados de cada grupo.

Tabela do Brasil na Copa do Mundo 2022:

Fase de grupos

24/11 (quinta-feira), às 16h - Brasil x Sérvia - estádio Lusail

28/11 (segunda-feira), às 13h - Brasil x Suíça

02/12 (sexta-feira), às 16h - Brasil x Camarões - estádio Lusail

Em caso de classificação em primeiro lugar na fase de grupos:

05/12 (segunda-feira), às 16h - oitavas de final - estádio 974

09/12 (sexta-feira), às 12h - quartas de final - estádio Cidade da Educação

13/12 (terça-feira), às 16h - semifinal - estádio Lusail

17/12 (sábado), às 12h - disputa do terceiro lugar - estádio Internacional Khalifa

18/12 (domingo), às 12h - final - estádio Lusail

Em caso de classificação em segundo lugar na fase de grupos: