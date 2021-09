Que gafe! 'Carol errada' recebe prêmio de confederação de vôlei

Imagine receber um prêmio e, logo depois, descobrir que o troféu era para outra pessoa. Foi o que aconteceu na final do Sul-Americano feminino de vôlei. O locutor trocou de Carol ao anunciar a melhor central da competição: chamou Carol Gattaz, quando na verdade a taça era para Carolana.

A gafe foi tanta que até a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) postou em suas redes sociais a premiação de Carol Gattaz. Mas, no boletim da Confederação Sul-Americana (CSV), era possível notar que o prêmio de melhor central foi para a Carol número 15 - que é, de fato, Carolana. Gattaz usou o número 2.

O deslize aconteceu no domingo (19), após a final do torneio, que foi disputado em Barrancabermeja, na Colômbia. Nesta segunda-feira (20), a CSV não deixou dúvidas e postou a seleção do torneio, com Carolana como a melhor central.

"Lamentamos muito o que aconteceu, mas houve um erro ao anunciar a vencedora da melhor central. A CSV gostaria de pedir desculpas veementemente a Ana Carolina da Silva e Caroline Gattaz. Gostaríamos de esclarecer que a vencedora do prêmio foi Carolana", escreveu a entidade.

Nas redes sociais, a Confederação Brasileira de Vôlei explicou que o time só soube da troca quando estava no aeroporto. Mas garantiu que Carol e Carolana "levaram tudo na boa".