A covid-19 só explicita algo que há muito vem sendo exposto. Nosso despreparo para o enfrentamento de uma pandemia. Em 2017, a Flight Aware anunciou que monitorou os voos oficiais do ano anterior e revelou os números a que chegou: em média, 9.728 aviões cortaram os horizontes de todo o mundo, de forma simultânea, a todo instante, naquele 2016, com 1,27 milhão de pessoas em trânsito, viajando para um dos mais de 49 mil aeroportos oficiais do planeta. Se em tempos passados vírus e/ou bactérias eram bloqueados em local específico do mundo, hoje a possibilidade de expansão, causando uma pandemia, é explícita.

Daí segue a pergunta que titula este artigo: Que mundo emergirá da covid-19? Ainda há muito enfrentamento pela frente, a doença chegou agora à América do Sul e Continente Africano, atingindo áreas pobres do planeta. Teremos tempos difíceis. Mas o que nos restará de lição? Saberemos ouvir Miguel de Cervantes, que nos ensina que a história é a “advertência do futuro”? Afinal, a covid-19 é perigosa, principalmente para idosos, mas pandemias de maior letalidade podem e devem existir no futuro.

Em editorial de 11 de março, na renomada Science, o cientista H. Holden Thorp critica a diminuição dos investimentos em pesquisas do governo Donald Trump em contraposição a suas cobranças por uma vacina para a covid-19: “Agora, o presidente, de repente, precisa de ciência”. Quase ao mesmo tempo, circulou na internet fala creditada a uma bióloga, com foto da ministra da Agricultura da Espanha, Isabel García Tejerina, sobre os milhões de euros pagos a Cristiano Ronaldo e Messi, enquanto se quer que um cientista, quase sempre mal remunerado, ache a cura para a covid-19. “Perguntem ao Cristiano e ao Messi qual a cura”, é a conclusão do texto. Entortamento da origem da fala à parte, a questão é pertinente. Mas difícil de ser tratada no mundo hoje posto. Tanto que não poucos jornalistas escreveram em defesa dos milionários salários dos atletas.

Interessante trazer à discussão o recente relatório da Oxfam Internacional, atuante em mais de 90 países. Segundo seus números, os 2.153 bilionários do mundo têm mais riqueza do que 4,6 bilhões de pessoas – ou seja, cerca de 60% da população mundial.

Se o mundo que emergir após a covid-19 nada aprender com a pandemia, essa continuará a ser a nossa realidade, para alegria dos que acham normal os enormes ganhos de alguns em detrimento da maioria. Se o mundo que emergir pretender ser diferente, os que sobreviverem terão que enfrentar as questões da distribuição de renda e do fortalecimento de pesquisas que tragam benefícios ao conjunto da população mundial, na busca pela reconquista do bom senso, esse valor que perdemos nesse capitalismo que atingiu o “teto extremo”, em palavras do professor e escritor Leonardo Boff.

Para que as mortes pela covid-19, que não serão poucas, ao menos não sejam em vão.





Edson Rodrigues é jornalista, dramaturgo, mestre em Cultura e Sociedade