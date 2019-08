Que ovo é esse, Hambúrger? Hino do pagode ganha clipe 15 anos depois

Quem viveu em Salvador em meados da década passada e nunca ouviu um 'Que ovo é esse, Hambúrguer?' por aí simplesmente não pode se dizer baiano. O pagodão de letra inusitada, dado à luz em 2004, fez o maior sucesso por aqui.

Cerca de 15 anos depois, o pagodeiro Flavinho lançou, neste sábado (3), no canal Mete Som, no YouTube, o clipe de Ovo de Avestruz, sucesso da década passada, quando comandava a banda Pagodart.

O clipe irreverente teve a participação especial de Eris Sena, comediante do grupo baiano de humor Desocupados, e do cantor Léo Massa.

Olha outra das cenas do clipe (Foto: Divulgação)

No roteiro, o famoso “carro do ovo” circula numa comunidade e, em meio às vendas, o hit faz com que todos se esbaldem na dança e na diversão.

A produção do audiovisual foi assinada pela California Media House, empresa que figura entre as maiores produtoras de conteúdo e transmissões ao vivo do país.

Assista o clipe:

Relembre a letra deste grande hit do pagode baiano:

Que ovo é esse, Hambúrguer?

Parece até de avestruz

Eu vou pedir para Jesus

Para fazer uma operação e diminuir esse ovão

Que ovo é esse, Hambúrguer?

Dá pra fazer vários omeletes

Maior que bola de chiclete

Pega o alfinete pra furar e para rasgar usar gilete.

Que ovo é esse, Hambúrguer?

Parece ovo de carote

Ovo de jegue, ovo de bode

E quando anda se sacode

Corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote

Ovo de carote

Corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote

E quando anda se sacode

Corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote, corrote

Ovo de carote

