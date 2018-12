Que seja um até logo: Vitória visita o já campeão Palmeiras

As chances já não existem e nenhum resultado será capaz de livrar o Vitória da Série B de 2019. No entanto, os 11 jogadores que entrarem campo neste domingo (2), às 16h, diante do já campeão Palmeiras, na Allianz Arena, terão a missão de honrar a camisa do clube.

Pela primeira vez em sua história, o rubro-negro chega à última rodada de uma Série A já rebaixado. O atual treinador João Burse, que já foi comunicado que retornará ao comando da equipe sub-23 em 2019, quer completar o ciclo de seis partidas a frente do profissional de maneira digna e mesmo tendo sido parte pequena no que envolveu a queda do clube para a Série B, o técnico fez questão de se desculpar com a torcida por não ter conseguido tirar o time da zona de rebaixamento.

"Pedir desculpas ao torcedor, instituição. Nos foi dada a missão de, em seis jogos, tirar o clube da situação que estava. Peguei já na zona de rebaixamento, sem tempo para treinar. Tivemos dificuldade com jogos atrás de jogos. Ao meu ver, fizemos bons jogos contra Bahia e Sport. Contra Atlético-PR não fizemos um bom jogo. Tivemos um início de primeiro tempo bom contra o Cruzeiro, mas tomamos gol no final, tivemos que nos expor no segundo tempo e acabamos perdendo. Um grande jogo contra o Grêmio, que está brigando pelo G-4. Tivemos chances de sair com a vitória, nos esforçamos muito para retirar o clube dessa situação".

O time terá algumas mudanças, já que 13 dos 22 relacionados são formados nas divisões de base do clube. A provável escalação é João Gabriel, Cedric, Lucas Ribeiro, Bruno Bispo e Fabiano (Matheus Rodrigues); Willian Farias, Léo Gomes e Yago; Lucas Fernandes, Luan e Léo Ceará.