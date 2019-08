Quebrando o Tabu estreia nova temporada no GNT

A série Quebrando o Tabu estreia nesta segunda (5), nova temporada no GNT, às 23h30, dando continuidade a debates relevantes.

Através de uma enquete, a equipe levantou as possibilidades de temas mais aclamados pelo público. Dentre as opções sugeridas, foram selecionados os assuntos: depressão, masculinidade, adoção, religião e política, drogas, privilégios, liberdade de expressão e discurso de ódio, e humanos x robôs.

No episódio de hoje, sobre depressão, estão o rapper baiano Baco Exu do Blues e o jornalista Pedro Bial. Segundo o diretor geral do documentário, Guilherme Melles, a nova temporada traz assuntos com menos espaço para polarização: “Quisemos fazer uma investigação mais ampla de questões centrais do nosso tempo e do que é ser humano hoje”.

Serviço

O quê: Quebrando o Tabu

Onde: GNT

Quando: Segundas-feiras, às 23h30